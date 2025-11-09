Frank de Boer heeft geen interesse in een terugkeer als trainer, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De voormalig trainer van Ajax werd in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar lijkt daar dus geen trek in te hebben.

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, waarna de speculaties over een opvolger begonnen. Valentijn Driessen van De Telegraaf stelde vrijdag dat hij het 'plausibel' zou vinden als De Boer, die vier keer kampioen werd met Ajax en sinds december 2023 zonder club zit, het seizoen zou afmaken in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

De Boer wordt in gesprek met VI gevraagd of hij nadenkt over een terugkeer naar Ajax. "Helemaal niet. Al die ellende", antwoordt hij. De voormalig verdediger benadrukt dat hij hoopt dat de Amsterdammers de boel snel op de rit krijgen. "Qua selectie mag er nog wel iets bij. Ze hebben heus wel kwaliteiten, zeker voor de Eredivisie. Laten we hopen dat er wat structuur komt. Dat Ajax, zoals het hoort te zijn, tegen bijna elke tegenstander de dominerende partij is."

De Boer denkt niet aan nieuwe trainersklus

Op een terugkeer bij Ajax zit De Boer dus niet te wachten, maar ook bij een andere club ziet hij zichzelf niet zo snel aan de slag gaan. "Zeg nooit nooit, maar ik sta niet te springen", geeft hij aan. "Dat negatieve gedoe mis ik helemaal niet. Ik ben drie keer opa, doe dingen voor de UEFA en op tv voor Viaplay, heb mijn huis in Spanje. En ik kan lekker veel padellen. Ik ben zeer tevreden met mijn leven."