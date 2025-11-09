Live voetbal

Frank de Boer ziet geen heil in terugkeer als trainer bij Ajax

Frank de Boer
9 november 2025, 08:52

Frank de Boer heeft geen interesse in een terugkeer als trainer, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De voormalig trainer van Ajax werd in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar lijkt daar dus geen trek in te hebben. 

Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, waarna de speculaties over een opvolger begonnen. Valentijn Driessen van De Telegraaf stelde vrijdag dat hij het 'plausibel' zou vinden als De Boer, die vier keer kampioen werd met Ajax en sinds december 2023 zonder club zit, het seizoen zou afmaken in de Johan Cruijff ArenA.

De Boer wordt in gesprek met VI gevraagd of hij nadenkt over een terugkeer naar Ajax. "Helemaal niet. Al die ellende", antwoordt hij. De voormalig verdediger benadrukt dat hij hoopt dat de Amsterdammers de boel snel op de rit krijgen. "Qua selectie mag er nog wel iets bij. Ze hebben heus wel kwaliteiten, zeker voor de Eredivisie. Laten we hopen dat er wat structuur komt. Dat Ajax, zoals het hoort te zijn, tegen bijna elke tegenstander de dominerende partij is."

De Boer denkt niet aan nieuwe trainersklus

Op een terugkeer bij Ajax zit De Boer dus niet te wachten, maar ook bij een andere club ziet hij zichzelf niet zo snel aan de slag gaan. "Zeg nooit nooit, maar ik sta niet te springen", geeft hij aan. "Dat negatieve gedoe mis ik helemaal niet. Ik ben drie keer opa, doe dingen voor de UEFA en op tv voor Viaplay, heb mijn huis in Spanje. En ik kan lekker veel padellen. Ik ben zeer tevreden met mijn leven."

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Boer heeft doorgekregen dat het trainersvak niks voor hem is. Bij ajax had hij de mazzel dat de selectie hem droeg en zelfstandig kampioen wist te worden. Hij had daar zelf eigenlijk geen aandeel in. Bij de clubs erna, waar er wel inbreng vanuit hem werd verwacht, viel hij ongelofelijk door de mand. Komt tactisch echt enorm tekort. Hij werd door sommige hier als verlosser gezien, maar met een beetje inzicht weet je dat hij dit niet is. Dat ziet hij nu zelf ook in. Verstandig besluit!

De kikker
184 Reacties
940 Dagen lid
254 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft buiten Nederland niks bereikt. Al moet je je afvragen of de resultaten in de eredivisie kwam door zijn kwaliteiten of de zwakke concurrentie van toen. Ik denk het tweede.

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De kikker eens, de Boer heeft zelf niks ingebracht in het kampioenschap. Is goed dat hij er nu voor kiest niet meer te trainen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.550 Reacties
1.139 Dagen lid
18.892 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi, ik ook geen heil in Frank.

familieharbers03
399 Reacties
1.139 Dagen lid
632 Likes
familieharbers03
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

slimme zet van hem!! die denkt bij zichzelf bekijk het maar ik ga dit ongeregeld zooitje niet coachen daar kan je geen eer aan behalen!! cl elke wedstrijd vernederd en straks competitie ook richting 10e plaats!

GoalDigger
19 Reacties
8 Dagen lid
7 Likes
GoalDigger
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@familieharbers03, ja de 1 is kansloos in de CL en de andere is kansloos in de EL. Dan kies ik er toch voor om kansloos in de CL te zijn. Achja kakkerlakken en denken dat gaat niet goed samen.

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GoalDigger je moet wel optijd bukken he, als je zo dicht bij de molen gaat staan.

GoalDigger
19 Reacties
8 Dagen lid
7 Likes
GoalDigger
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Marc Overtwix Als jij nog dichter bij die molen staat, denkt men dat jij de nieuwste toeristische attractie bent: veel lawaai, weinig functie.

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@GoalDigger bedankt voor het bevestigen dat je niet optijd gebukt hebt. Sterkte!

ERIMIR
3.935 Reacties
489 Dagen lid
38.364 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De Boer is bij Ajax nooit in beeld geweest als opvolger van Heitinga, omdat hij niet geschikt is. Is kennelijk nooit hiervoor door Ajax benaderd en maakt het nu publiekelijk bekend dat hij niet wil, een soort de eer aan jezelf houden. Blijf maar opa zijn en lekker padellen.

HenkDeTank
43 Reacties
3 Dagen lid
40 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik snap hem wel. De kans op een afgang is groter dan de kans op succes. Dat is een eenvoudige afweging om het niet te doen

GoalDigger
19 Reacties
8 Dagen lid
7 Likes
GoalDigger
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@HenkDeTank dat kan ik me heel goed voorstellen als je zo bangig en laf bent

ERIMIR
3.935 Reacties
489 Dagen lid
38.364 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@GoalDigger, is de slogan bij sommige feyenoorders. Weglopen voor de problemen.

GoalDigger
19 Reacties
8 Dagen lid
7 Likes
GoalDigger
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR, daarom zijn het maar *** 🪳jes

Marc Overtwix
38 Reacties
1 Dag lid
26 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR blijf eens ontopic Eric! Het gaat hier over de Boer, niet over Feyenoorders. Houd je aan de huisregels!

Arena
1.366 Reacties
90 Dagen lid
3.090 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR: Plus 100% onzichtbaar zijn na een verloren wedstrijd.

Arena
1.366 Reacties
90 Dagen lid
3.090 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nou ok, Frank de Boer ziet er geen heil in, maar is ook helemaal niet benaderd. Dus sja, wat is het punt dan eigenlijk. Ondanks dat alle respect voor de Boer die met Ajax 4 x achter mekaar landskampioen werd. Zoals van Gaal en Michels dat voor hem ook al klaarspeelden. Bij andere clubs kijken ze er jaloers naar.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

