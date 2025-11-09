Frank de Boer heeft geen interesse in een terugkeer als trainer, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De voormalig trainer van Ajax werd in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar lijkt daar dus geen trek in te hebben.
Ajax nam afgelopen week afscheid van John Heitinga, waarna de speculaties over een opvolger begonnen. Valentijn Driessen van De Telegraaf stelde vrijdag dat hij het 'plausibel' zou vinden als De Boer, die vier keer kampioen werd met Ajax en sinds december 2023 zonder club zit, het seizoen zou afmaken in de Johan Cruijff ArenA.
De Boer wordt in gesprek met VI gevraagd of hij nadenkt over een terugkeer naar Ajax. "Helemaal niet. Al die ellende", antwoordt hij. De voormalig verdediger benadrukt dat hij hoopt dat de Amsterdammers de boel snel op de rit krijgen. "Qua selectie mag er nog wel iets bij. Ze hebben heus wel kwaliteiten, zeker voor de Eredivisie. Laten we hopen dat er wat structuur komt. Dat Ajax, zoals het hoort te zijn, tegen bijna elke tegenstander de dominerende partij is."
Op een terugkeer bij Ajax zit De Boer dus niet te wachten, maar ook bij een andere club ziet hij zichzelf niet zo snel aan de slag gaan. "Zeg nooit nooit, maar ik sta niet te springen", geeft hij aan. "Dat negatieve gedoe mis ik helemaal niet. Ik ben drie keer opa, doe dingen voor de UEFA en op tv voor Viaplay, heb mijn huis in Spanje. En ik kan lekker veel padellen. Ik ben zeer tevreden met mijn leven."
De Boer heeft doorgekregen dat het trainersvak niks voor hem is. Bij ajax had hij de mazzel dat de selectie hem droeg en zelfstandig kampioen wist te worden. Hij had daar zelf eigenlijk geen aandeel in. Bij de clubs erna, waar er wel inbreng vanuit hem werd verwacht, viel hij ongelofelijk door de mand. Komt tactisch echt enorm tekort. Hij werd door sommige hier als verlosser gezien, maar met een beetje inzicht weet je dat hij dit niet is. Dat ziet hij nu zelf ook in. Verstandig besluit!
Mooi, ik ook geen heil in Frank.
slimme zet van hem!! die denkt bij zichzelf bekijk het maar ik ga dit ongeregeld zooitje niet coachen daar kan je geen eer aan behalen!! cl elke wedstrijd vernederd en straks competitie ook richting 10e plaats!
De Boer is bij Ajax nooit in beeld geweest als opvolger van Heitinga, omdat hij niet geschikt is. Is kennelijk nooit hiervoor door Ajax benaderd en maakt het nu publiekelijk bekend dat hij niet wil, een soort de eer aan jezelf houden. Blijf maar opa zijn en lekker padellen.
Nou ok, Frank de Boer ziet er geen heil in, maar is ook helemaal niet benaderd. Dus sja, wat is het punt dan eigenlijk. Ondanks dat alle respect voor de Boer die met Ajax 4 x achter mekaar landskampioen werd. Zoals van Gaal en Michels dat voor hem ook al klaarspeelden. Bij andere clubs kijken ze er jaloers naar.
De Boer heeft doorgekregen dat het trainersvak niks voor hem is. Bij ajax had hij de mazzel dat de selectie hem droeg en zelfstandig kampioen wist te worden. Hij had daar zelf eigenlijk geen aandeel in. Bij de clubs erna, waar er wel inbreng vanuit hem werd verwacht, viel hij ongelofelijk door de mand. Komt tactisch echt enorm tekort. Hij werd door sommige hier als verlosser gezien, maar met een beetje inzicht weet je dat hij dit niet is. Dat ziet hij nu zelf ook in. Verstandig besluit!
Mooi, ik ook geen heil in Frank.
slimme zet van hem!! die denkt bij zichzelf bekijk het maar ik ga dit ongeregeld zooitje niet coachen daar kan je geen eer aan behalen!! cl elke wedstrijd vernederd en straks competitie ook richting 10e plaats!
De Boer is bij Ajax nooit in beeld geweest als opvolger van Heitinga, omdat hij niet geschikt is. Is kennelijk nooit hiervoor door Ajax benaderd en maakt het nu publiekelijk bekend dat hij niet wil, een soort de eer aan jezelf houden. Blijf maar opa zijn en lekker padellen.
Nou ok, Frank de Boer ziet er geen heil in, maar is ook helemaal niet benaderd. Dus sja, wat is het punt dan eigenlijk. Ondanks dat alle respect voor de Boer die met Ajax 4 x achter mekaar landskampioen werd. Zoals van Gaal en Michels dat voor hem ook al klaarspeelden. Bij andere clubs kijken ze er jaloers naar.