Volgens Fabrizio Romano heeft Wolverhampton Wanderers een akkoord bereikt met Rob Edwards van Middlesbrough. De 42-jarige oefenmeester moet de opvolger worden van de ontslagen Vítor Pereira. Erik ten Hag werd ook in verband gebracht met Wolves, maar blijft dus clubloos. Of dat garanties biedt voor Ajax, moet nog blijken.

Wolverhampton Wanderers zette Pereira afgelopen zondag op straat. De club hield de Portugees verantwoordelijk voor de belabberde seizoenstart, waarin Wolves slechts twee punten overhield aan de eerste tien duels.

Ten Hag was een van de potentiële opvolgers van Pereira. De hekkensluiter van de Premier League zou zich officieel hebben gemeld bij het management van de Nederlander. Het lijkt er echter op dat Wolves voor Edwards van Middlesbrough gaat kiezen. De oefenmeester zit zaterdagmiddag om 16.00 uur immers niet op de bank als Boro het opneemt tegen Birmingham City.

Die berichtgeving betekent automatisch goed nieuws voor Ajax, dat Ten Hag probeert te verleiden tot een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdamse crisisclub zit door het ontslag van John Heitinga zonder hoofdtrainer. Aankomende zondag, als Ajax het in De Galgenwaard opneemt tegen FC Utrecht, neemt voormalig RKC Waalwijk-trainer Fred Grim de honneurs waar.