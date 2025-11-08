Live voetbal 9

'Ten Hag naar Ajax blijft een optie: Rob Edwards nieuwe trainer Wolves'

Erik ten Hag met op de achtergrond de logo's van Ajax en Wolverhampton Wanderers
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 november 2025, 15:22   Bijgewerkt: 15:44

Volgens Fabrizio Romano heeft Wolverhampton Wanderers een akkoord bereikt met Rob Edwards van Middlesbrough. De 42-jarige oefenmeester moet de opvolger worden van de ontslagen Vítor Pereira. Erik ten Hag werd ook in verband gebracht met Wolves, maar blijft dus clubloos. Of dat garanties biedt voor Ajax, moet nog blijken.

Wolverhampton Wanderers zette Pereira afgelopen zondag op straat. De club hield de Portugees verantwoordelijk voor de belabberde seizoenstart, waarin Wolves slechts twee punten overhield aan de eerste tien duels.

Artikel gaat verder onder video

Ten Hag was een van de potentiële opvolgers van Pereira. De hekkensluiter van de Premier League zou zich officieel hebben gemeld bij het management van de Nederlander. Het lijkt er echter op dat Wolves voor Edwards van Middlesbrough gaat kiezen. De oefenmeester zit zaterdagmiddag om 16.00 uur immers niet op de bank als Boro het opneemt tegen Birmingham City.

Die berichtgeving betekent automatisch goed nieuws voor Ajax, dat Ten Hag probeert te verleiden tot een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdamse crisisclub zit door het ontslag van John Heitinga zonder hoofdtrainer. Aankomende zondag, als Ajax het in De Galgenwaard opneemt tegen FC Utrecht, neemt voormalig RKC Waalwijk-trainer Fred Grim de honneurs waar.

➡️ Meer nieuws over Erik ten Hag

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft hekelt uitspraken Ron Jans over media: 'Gemakkelijk verwijt, kritiek op trainers van alle tijden'

Kieft hekelt uitspraken Ron Jans over media: 'Gemakkelijk verwijt, kritiek op trainers van alle tijden'

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
Marc Overmars

Boualin: 'Ajax overweegt serieus Overmars terug te halen'

  • Gisteren, 21:38
  • Gisteren, 21:38
Thijmen Blokzijl en Dies Janse bedanken het publiek van FC Groningen

Janse in Groningen pijnlijk herinnerd aan cruciale goal Blokzijl tegen Ajax: 'Waardeloos'

  • Gisteren, 21:23
  • Gisteren, 21:23
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
ERIMIR
3.922 Reacties
489 Dagen lid
38.305 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als het voor Ajax haalbaar is gaat die ons helpen. Ik denk dat het voor tH makkelijker is om bij Ajax volgend seizoen Europees voetbal te halen dan bij de Wolves.

Arena
1.362 Reacties
89 Dagen lid
3.056 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We zullen het moeten afwachten. Persoonlijk zou ik ten Hag zo ongeveer de beste optie voor Ajax vinden, dus hopelijk kan de club hem overtuigen.

HenkDeTank
22 Reacties
2 Dagen lid
27 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

but i am not Harry Potter... even I kant ket Ajax toe pleej goot foetbal

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
632 Reacties
1.138 Dagen lid
4.943 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ten Hag heeft laten zien dat hij talenten goed kan laten voetballen in zijn eerste periode bij Ajax. Met grote sterren bij MU lukte het beduidend minder. Mogelijk te maken met ego van deze grootverdieners? Hopelijk krijgt hij een kans met meer jeugd en op die manier Ajax aan de praat. Maar het is wel terugvallen op het bekende. Ajax moet ook een scouting gaan opzetten voor schaduwlijstjes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.922 Reacties
489 Dagen lid
38.305 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als het voor Ajax haalbaar is gaat die ons helpen. Ik denk dat het voor tH makkelijker is om bij Ajax volgend seizoen Europees voetbal te halen dan bij de Wolves.

Arena
1.362 Reacties
89 Dagen lid
3.056 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We zullen het moeten afwachten. Persoonlijk zou ik ten Hag zo ongeveer de beste optie voor Ajax vinden, dus hopelijk kan de club hem overtuigen.

HenkDeTank
22 Reacties
2 Dagen lid
27 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

but i am not Harry Potter... even I kant ket Ajax toe pleej goot foetbal

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
632 Reacties
1.138 Dagen lid
4.943 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ten Hag heeft laten zien dat hij talenten goed kan laten voetballen in zijn eerste periode bij Ajax. Met grote sterren bij MU lukte het beduidend minder. Mogelijk te maken met ego van deze grootverdieners? Hopelijk krijgt hij een kans met meer jeugd en op die manier Ajax aan de praat. Maar het is wel terugvallen op het bekende. Ajax moet ook een scouting gaan opzetten voor schaduwlijstjes.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel