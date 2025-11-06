Technisch directeur Alex Kroes van Ajax heeft maandag in zijn eigen woning in Huizen 'uitgebreid' gesproken met Erik ten Hag, zo onthult Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad donderdagochtend. Hoewel betrokkenen ontkennen dat het mogelijke opvolgen van de geplaagde John Heitinga als trainer van de Amsterdammers zou zijn besproken, is dat volgens Mossou wel precies wat Kroes na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray te doen staat.

Heitinga ligt door de nieuwe Champions League-domper meer dan ooit onder vuur bij Ajax. De Amsterdammers bungelen door de nederlaag tegen Galatasaray troosteloos onderaan in het miljardenbal, terwijl in de Eredivisie de vierde plaats wordt bezet met een forse achterstand van acht punten op koploper Feyenoord én regerend landskampioen PSV. De AFCA Supportersclub zegde woensdagavond het vertrouwen in de trainer op, terwijl Valentijn Driessen in De Telegraaf ervoor pleit dat Heitinga de eer aan zichzelf moet houden en op moet stappen.

Te midden van alle onrust heeft Kroes maandag een uitgebreid onderhoud met de werkloze Ten Hag gehad, zo onthult Mossou. "Volgens betrokkenen betrof het ‘slechts een koffie-afspraak die al langer gepland stond'", schrijft de journalist. "De werkloze coach werd in dat gesprek nog niet gestrikt als opvolger voor John Heitinga, maar Kroes zal zich woensdagavond op het ereterras van de Johan Cruijff Arena gerealiseerd hebben wat hem te doen staat: een dringend beroep doen op het eergevoel de Tukker."

Alleen Ten Hag kan, in de woorden van Mossou, 'de neergang van dit Ajax op korte termijn nog een halt toeroepen - en tegelijk enige rust brengen in alle geledingen.' Volgens de journalist is het enkel de vraag óf Ten Hag, die sinds zijn vertrek uit Amsterdam bij Manchester United en (héél kort) Bayer Leverkusen werkte, openstaat voor de klus, aangezien er nu 'veel minder mogelijk is' dan in zijn eerste periode.

Het afbreukrisico is volgens Mossou niet groot, indien Ten Hag inderdaad in zou stemmen met een hernieuwd dienstverband bij Ajax: "Bij het Ajax van nu kan het haast alleen maar beter gaan. Geen enkele Ajacied rekent nog op een landstitel, zelfs niet op een tweede plaats", beschrijft de journalist het verwachtingspatroon. "De vraag wordt of Ten Hag een terugkeer aandurft, juist bij een club die veel méér problemen heeft dan het eerste elftal alleen. Hoe pijnlijk ook voor clubman Heitinga: na het ‘koffie-gesprek’ van maandag met Ten Hag kan een vervolgafspraak niet uitblijven", besluit Mossou.