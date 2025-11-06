Live voetbal

Mossou onthult: Ajax-directeur Alex Kroes sprak maandag uitgebreid met Erik ten Hag

Alex Kroes
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
6 november 2025, 08:23   Bijgewerkt: 08:39

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax heeft maandag in zijn eigen woning in Huizen 'uitgebreid' gesproken met Erik ten Hag, zo onthult Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad donderdagochtend. Hoewel betrokkenen ontkennen dat het mogelijke opvolgen van de geplaagde John Heitinga als trainer van de Amsterdammers zou zijn besproken, is dat volgens Mossou wel precies wat Kroes na de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray te doen staat.

Heitinga ligt door de nieuwe Champions League-domper meer dan ooit onder vuur bij Ajax. De Amsterdammers bungelen door de nederlaag tegen Galatasaray troosteloos onderaan in het miljardenbal, terwijl in de Eredivisie de vierde plaats wordt bezet met een forse achterstand van acht punten op koploper Feyenoord én regerend landskampioen PSV. De AFCA Supportersclub zegde woensdagavond het vertrouwen in de trainer op, terwijl Valentijn Driessen in De Telegraaf ervoor pleit dat Heitinga de eer aan zichzelf moet houden en op moet stappen.

Te midden van alle onrust heeft Kroes maandag een uitgebreid onderhoud met de werkloze Ten Hag gehad, zo onthult Mossou. "Volgens betrokkenen betrof het ‘slechts een koffie-afspraak die al langer gepland stond'", schrijft de journalist. "De werkloze coach werd in dat gesprek nog niet gestrikt als opvolger voor John Heitinga, maar Kroes zal zich woensdagavond op het ereterras van de Johan Cruijff Arena gerealiseerd hebben wat hem te doen staat: een dringend beroep doen op het eergevoel de Tukker."

Alleen Ten Hag kan, in de woorden van Mossou, 'de neergang van dit Ajax op korte termijn nog een halt toeroepen - en tegelijk enige rust brengen in alle geledingen.' Volgens de journalist is het enkel de vraag óf Ten Hag, die sinds zijn vertrek uit Amsterdam bij Manchester United en (héél kort) Bayer Leverkusen werkte, openstaat voor de klus, aangezien er nu 'veel minder mogelijk is' dan in zijn eerste periode.

Het afbreukrisico is volgens Mossou niet groot, indien Ten Hag inderdaad in zou stemmen met een hernieuwd dienstverband bij Ajax: "Bij het Ajax van nu kan het haast alleen maar beter gaan. Geen enkele Ajacied rekent nog op een landstitel, zelfs niet op een tweede plaats", beschrijft de journalist het verwachtingspatroon. "De vraag wordt of Ten Hag een terugkeer aandurft, juist bij een club die veel méér problemen heeft dan het eerste elftal alleen. Hoe pijnlijk ook voor clubman Heitinga: na het ‘koffie-gesprek’ van maandag met Ten Hag kan een vervolgafspraak niet uitblijven", besluit Mossou.

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

dilima1966
2.735 Reacties
878 Dagen lid
15.586 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het maakt niet uit of kroes met Erik heeft gesproken ook hij is door deze dramatisch gang van zaken hier ook schulden om hij wist dat heitinga keizer Peereboom onvoldoende trainers schap hebben het rammelde al van alle kanten ook hij moet op non-actief gezet worden ook niet als technische directeur waardig voor ajax

RobindaRobot
93 Reacties
779 Dagen lid
685 Likes
RobindaRobot
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als ik Ten Hag was zou ik 2x keer nadenken voor je in dit wespennest stapt. Dat wordt de doodsteek voor z'n carrière.

Arena
1.268 Reacties
87 Dagen lid
2.875 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Op de eerste plaats ben ik net zoals vele anderen van mening dat Heitinga het veld moet ruimen, maar mensen moeten zich ook realiseren dat "Heitinga moet opstappen" wel erg makkelijk is om te roepen. Tenslotte zul je ook een degelijke vervanger moeten zien binnen te halen. En ik denk dat daar het probleem zit. Vind maar eens iemand die wil komen en die wél de juiste kwaliteiten heeft.

dilima1966
2.735 Reacties
878 Dagen lid
15.586 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij ajax konden ze allang op de vingers na kunnen tellen waar ajax in het begin in zat onder Farioli een beetje uit kwam dat heitinga keizer Peereboom die kar niet konden door trekken gezien het verleden bij ajax alle drie een negatieve gevolgen al hebben bij ajax
Dit heb ik vanaf het begin al gezegd hopelijk heeft dit ook gevolgen voor kroes zijn functioneren

Willemklein1950
139 Reacties
616 Dagen lid
1.074 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie ook de nieuwe trainer bij Ajax zal worden, hij zal zeker niet te benijden zijn. Maar er moet daar wat veranderen dat is duidelijk. Alleen, wie durft die slangenkuil daar te betreden want het is mis binnen alle geledingen in Ajax. Voor Heitinga is het jammer maar helaas, had een mooie job in de luwte bij Slot in Engeland en had daar beter gebleven. Ik wens de club sterkte, zullen ze nodig hebben, zeker als de harde kern zich ook gaat roeren ben je als trainer kansloos. Met vriendelijke groeten Willem Klein

12deman
671 Reacties
129 Dagen lid
560 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, niemand wil hier trainer worden. Verwachtingen zijn onrealistisch bestuur infantiel. Club is van aandeelhouders geen supporters.

Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 feb. 1970)

