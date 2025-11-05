Live voetbal

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

Bruggink over Ajax:
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
5 november 2025, 23:21   Bijgewerkt: 23:34

AFCA Supportersclub van Ajax heeft het vertrouwen in John Heitinga opgezegd. Dat maakt de door Ajax erkende supportersvereniging bekend in een uitgebreid statement op sociale media.

De 0-3 nederlaag tegen Galatasaray was de welbekende druppel die de emmer voor de supportersvereniging deed overlopen: "In ons artikel na de uitwedstrijd tegen Sparta op 4 oktober jl. hebben we de clubleiding gevraagd om actie te ondernemen tegen de sportieve teloorgang van Ajax 1. Op onze vraag ‘Wie neemt de sportieve verantwoordelijkheid?’, is het toevoegen van Fred Grim aan de technische staf het antwoord geweest", begint AFCA Supportersclub het statement.

"Er is echter weinig tot niets veranderd na de wedstrijd tegen Sparta, met uitzondering van een positief resultaat tegen FC Twente. De wedstrijden tegen AZ en Chelsea werden hopeloos verloren en bij de thuiswedstrijd tegen Heerenveen was alleen het grootse eerbetoon in de 30e minuut aan onze Paddy het hoogtepunt van de wedstrijd. Ook de wedstrijd van vanavond tegen Galatasaray was weer een wanvertoning en de 4e verliespartij op rij in de Champions League. Met 0 punten staan we troosteloos onderaan op de ranglijst van de Champions League."

Artikel gaat verder onder video

"De AFCA Supportersclub heeft heel veel respect voor Johnny Heitinga als speler. Dit zal altijd zo blijven, hij blijft een kind van de club. Maar nu beoordelen wij hem als trainer van Ajax 1.
Na 11 competitiewedstrijden met 13 verliespunten en 8 punten achterstand op de nummer 1, de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax 1. Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring!"

De supportersvereniging sluit het betoog af met een oproep aan technisch directeur Alex Kroes. Ze willen dat de beleidsbepalers direct actie ondernemen op tot een oplossing te komen: "Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt toegeroepen worden."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ricardo Pepi van PSV

Pepi over reserverol: ‘Niet makkelijk, er gebeuren dingen achter de schermen die ik niet kan delen’

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
Hugo Ekitike en Alexis Mac Allister vieren de 1-0 bij Liverpool - Real Madrid

Liverpool klopt Real Madrid: Mac Allister matchwinner op Anfield

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Saibari PSV Olympiakos

Pepi redt diep in blessuretijd punt voor slordig PSV in Griekenland

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
3 2 reacties
Reageren
2 reacties
VARcheck
79 Reacties
131 Dagen lid
36 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Begrijpelijk. Trieste tijden.

Arena
1.262 Reacties
86 Dagen lid
2.858 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie weet helpt het om de mensen van Ajax ervan te overtuigen om Heitinga nu toch echt te ontslaan. Dus dan is het prima.

CG
2.586 Reacties
835 Dagen lid
13.349 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is een eerste conclusie. Nu de andere conclusies erbij !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

VARcheck
79 Reacties
131 Dagen lid
36 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Begrijpelijk. Trieste tijden.

Arena
1.262 Reacties
86 Dagen lid
2.858 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie weet helpt het om de mensen van Ajax ervan te overtuigen om Heitinga nu toch echt te ontslaan. Dus dan is het prima.

CG
2.586 Reacties
835 Dagen lid
13.349 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is een eerste conclusie. Nu de andere conclusies erbij !!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Paris SG
4
9
9
4
Inter
3
9
9
5
Real Madrid
4
6
9
6
Liverpool
4
5
9
7
Spurs
4
5
8
8
Dortmund
3
5
7
9
Man City
3
4
7
10
Chelsea
4
3
7
11
Sporting
4
3
7
12
Qarabağ
4
1
7
13
Newcastle
3
6
6
14
Barcelona
3
5
6
15
Atlético
4
1
6
16
Galatasaray
3
-1
6
17
PSV
4
2
5
18
Monaco
4
-2
5
19
Pafos
4
-3
5
20
Atalanta
3
-3
4
21
Frankfurt
4
-4
4
22
Napoli
4
-5
4
23
Marseille
3
2
3
24
Juventus
4
-1
3
25
Club Brugge
3
-2
3
26
Athletic
3
-3
3
27
R. Union SG
4
-8
3
28
Bodø/Glimt
4
-3
2
29
Leverkusen
3
-5
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel