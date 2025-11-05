AFCA Supportersclub van Ajax heeft het vertrouwen in John Heitinga opgezegd. Dat maakt de door Ajax erkende supportersvereniging bekend in een uitgebreid statement op sociale media.

De 0-3 nederlaag tegen Galatasaray was de welbekende druppel die de emmer voor de supportersvereniging deed overlopen: "In ons artikel na de uitwedstrijd tegen Sparta op 4 oktober jl. hebben we de clubleiding gevraagd om actie te ondernemen tegen de sportieve teloorgang van Ajax 1. Op onze vraag ‘Wie neemt de sportieve verantwoordelijkheid?’, is het toevoegen van Fred Grim aan de technische staf het antwoord geweest", begint AFCA Supportersclub het statement.

"Er is echter weinig tot niets veranderd na de wedstrijd tegen Sparta, met uitzondering van een positief resultaat tegen FC Twente. De wedstrijden tegen AZ en Chelsea werden hopeloos verloren en bij de thuiswedstrijd tegen Heerenveen was alleen het grootse eerbetoon in de 30e minuut aan onze Paddy het hoogtepunt van de wedstrijd. Ook de wedstrijd van vanavond tegen Galatasaray was weer een wanvertoning en de 4e verliespartij op rij in de Champions League. Met 0 punten staan we troosteloos onderaan op de ranglijst van de Champions League."

"De AFCA Supportersclub heeft heel veel respect voor Johnny Heitinga als speler. Dit zal altijd zo blijven, hij blijft een kind van de club. Maar nu beoordelen wij hem als trainer van Ajax 1.

Na 11 competitiewedstrijden met 13 verliespunten en 8 punten achterstand op de nummer 1, de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax 1. Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring!"

De supportersvereniging sluit het betoog af met een oproep aan technisch directeur Alex Kroes. Ze willen dat de beleidsbepalers direct actie ondernemen op tot een oplossing te komen: "Dit is niet langer houdbaar. Het sportieve verval moet nu echt een halt toegeroepen worden."