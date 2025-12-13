Live voetbal 7

Stije Resink blinkt uit: dubbelslag op nostalgische avond voor FC Groningen

FC Groningen-speler Stije Resink
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 december 2025, 20:43

FC Groningen heeft de thuiswedstrijd tegen FC Volendam met duidelijke cijfers gewonnen. De ploeg van Dick Lukkien won met 3-0 in de Euroborg, al was van een eenvoudige avond geen sprake. Pas in de slotfase werd het verschil gemaakt, nadat Groningen lange tijd worstelde met een overtalssituatie. Ajax-doelwit Stije Resink was met twee doelpunten de gevierde man.

De wedstrijd stond in het teken van nostalgie. Precies twintig jaar na het afscheid van het Oosterpark – destijds ook tegen FC Volendam – speelde FC Groningen in speciale Oosterpark-shirts en was de sfeer op de tribunes uitbundig. Op het veld duurde het echter lang voordat die feeststemming werd vertaald naar het scorebord.

Artikel gaat verder onder video

Groningen had vanaf het begin het meeste balbezit en probeerde via Younes Taha, Jorg Schreuders en Thom van Bergen tot kansen te komen. Echt grote mogelijkheden bleven in de openingsfase echter uit. FC Volendam loerde vooral op de counter en hield het compact. Van Bergen was halverwege de eerste helft nog het dichtst bij een treffer met een kopbal, maar keeper Kayne van Oevelen tikte de bal knap over de lat.

Het duel kantelde na een half uur spelen, toen Volendam-verdediger Mawouna Amevor rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Van Bergen. Ondanks het numerieke overwicht bleef Groningen het lastig houden tegen de tien Volendammers. Pas vlak voor rust viel de bevrijdende openingstreffer. Stije Resink haalde van afstand heerlijk uit en schoot de bal onhoudbaar binnen: 1-0.

FC Groningen-speler Brynjolfur Willumsson
© Imago

Na rust mocht van FC Groningen meer worden verwacht, maar ook tegen tien man bleef het spel slordig en moeizaam. Grote kansen werden gemist, onder meer door Van Bergen en Tyrique Mercera. Aan de andere kant kwam Groningen zelfs een paar keer goed weg. Etienne Vaessen ging wild uit zijn doel en Volendam raakte via een omhaal en een kopbal van Dies Janse de lat, waardoor een verrassende aansluitingstreffer uitbleef.

In de slotfase viel het kwartje alsnog de goede kant op. Een kwartier voor tijd verdubbelde Binni Willumsson de voorsprong, zij het met hulp van een Volendammer: 2-0. Dat doelpunt brak definitief het verzet van de bezoekers. Volendam bleef aandringen, maar in de 88e minuut wees scheidsrechter Danny Makkelie na VAR-ingrijpen naar de stip wegens hands. Opnieuw was het Stije Resink die zijn verantwoordelijkheid nam en de strafschop onberispelijk binnenschoot: 3-0.

Zo kreeg de wedstrijd in blessuretijd dezelfde uitslag als twintig jaar geleden in het Oosterpark tegen FC Volendam. Door de driepunter staat Groningen op de vijfde plaats in de Eredivisie. De noorderlingen passeren AZ, dat dit weekend niet in actie komt om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de afsluitende Conference League-wedstrijd. Volendam staat met veertien punten op de vijftiende plaats.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim met Stije Resink

Wanneer moet Stije Resink naar Ajax komen? Journalisten zijn het oneens

  • Gisteren, 18:15
  • Gisteren, 18:15
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Druk op Robin van Persie neemt toe richting Ajax - Feyenoord

  • Gisteren, 17:42
  • Gisteren, 17:42
Van Mosselveld kritisch: 'We doen er alles aan om zoveel mogelijk uitzonderingen te creëren'

Van Mosselveld kritisch: 'We doen er alles aan om zoveel mogelijk uitzonderingen te creëren'

  • Gisteren, 05:55
  • Gisteren, 05:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Groningen - Volendam

FC Groningen
3 - 0
FC Volendam
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stije Resink

Stije Resink
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 22 jaar (28 mei 2003)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
15
2
2024/2025
Almere
3
0
2023/2024
Almere II
1
0
2023/2024
Almere
32
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23
7
Utrecht
15
6
22
8
Twente
15
3
21

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel