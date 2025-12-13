Stije Resink blinkt uit: dubbelslag op nostalgische avond voor FC Groningen

FC Groningen heeft de thuiswedstrijd tegen FC Volendam met duidelijke cijfers gewonnen. De ploeg van Dick Lukkien won met 3-0 in de Euroborg, al was van een eenvoudige avond geen sprake. Pas in de slotfase werd het verschil gemaakt, nadat Groningen lange tijd worstelde met een overtalssituatie. Ajax-doelwit was met twee doelpunten de gevierde man.

De wedstrijd stond in het teken van nostalgie. Precies twintig jaar na het afscheid van het Oosterpark – destijds ook tegen FC Volendam – speelde FC Groningen in speciale Oosterpark-shirts en was de sfeer op de tribunes uitbundig. Op het veld duurde het echter lang voordat die feeststemming werd vertaald naar het scorebord.

Artikel gaat verder onder video

Groningen had vanaf het begin het meeste balbezit en probeerde via Younes Taha, Jorg Schreuders en Thom van Bergen tot kansen te komen. Echt grote mogelijkheden bleven in de openingsfase echter uit. FC Volendam loerde vooral op de counter en hield het compact. Van Bergen was halverwege de eerste helft nog het dichtst bij een treffer met een kopbal, maar keeper Kayne van Oevelen tikte de bal knap over de lat.

Het duel kantelde na een half uur spelen, toen Volendam-verdediger Mawouna Amevor rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Van Bergen. Ondanks het numerieke overwicht bleef Groningen het lastig houden tegen de tien Volendammers. Pas vlak voor rust viel de bevrijdende openingstreffer. Stije Resink haalde van afstand heerlijk uit en schoot de bal onhoudbaar binnen: 1-0.

© Imago

Na rust mocht van FC Groningen meer worden verwacht, maar ook tegen tien man bleef het spel slordig en moeizaam. Grote kansen werden gemist, onder meer door Van Bergen en Tyrique Mercera. Aan de andere kant kwam Groningen zelfs een paar keer goed weg. Etienne Vaessen ging wild uit zijn doel en Volendam raakte via een omhaal en een kopbal van Dies Janse de lat, waardoor een verrassende aansluitingstreffer uitbleef.

In de slotfase viel het kwartje alsnog de goede kant op. Een kwartier voor tijd verdubbelde Binni Willumsson de voorsprong, zij het met hulp van een Volendammer: 2-0. Dat doelpunt brak definitief het verzet van de bezoekers. Volendam bleef aandringen, maar in de 88e minuut wees scheidsrechter Danny Makkelie na VAR-ingrijpen naar de stip wegens hands. Opnieuw was het Stije Resink die zijn verantwoordelijkheid nam en de strafschop onberispelijk binnenschoot: 3-0.

Zo kreeg de wedstrijd in blessuretijd dezelfde uitslag als twintig jaar geleden in het Oosterpark tegen FC Volendam. Door de driepunter staat Groningen op de vijfde plaats in de Eredivisie. De noorderlingen passeren AZ, dat dit weekend niet in actie komt om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de afsluitende Conference League-wedstrijd. Volendam staat met veertien punten op de vijftiende plaats.