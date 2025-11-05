Live voetbal 11

Ajax-fans over de rooie door opstelling Heitinga: 'Dwaas maakt zijn opstellingen op basis van de Lotto-trekking'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 november 2025, 20:49

Ajax-fans wisten niet wat ze zagen toen zij woensdag lazen met welke opstelling de Amsterdammers beginnen aan het thuisduel met Galatasaray. Vooral de rol van Youri Regeer doet wenkbrauwen fronsen. John Heitinga wordt niet gespaard op X.

De trainer koos voor vier wijzigingen in vergelijking met het 1-1 gelijkspel tegen Heerenveen. Anton Gaaei vervangt Lucas Rosa, Ko Itakura is nog niet fit genoeg voor drie wedstrijden in de week en wordt vervangen door Josip Sutalo. Op het middenveld is Kenneth Taylor geschorst, waardoor Jorthy Mokio in de ploeg komt. Raúl Moro wordt ook geslachtofferd, Youri Regeer zal een andere invulling geven aan zijn positie. Het lijkt dan ook meer op een 4-4-2-formatie in de praktijk.

Ajax-fans spreken schande van de opstelling, enerzijds vanwege de compleet nieuwe rol voor Regeer, maar anderzijds ook omdat Heitinga zijn basisopstelling heel vaak aanpast. Supporters noemen de coach een 'dwaas' en 'krankzinnig', een ander stelt dat hij zijn opstellingen maakt op basis van de Lotto-trekking. Bewijst de coach vanavond het ongelijk van de fans?

3 reacties
Arena
1.258 Reacties
86 Dagen lid
2.848 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Weer een portie voer voor de hatertjes hier.

De Huisregels
16 Reacties
3 Dagen lid
11 Likes
De Huisregels
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beetje dubbel: als je echt 4-4-2 gaat spelen, heb je verdedigend wel iets meer zekerheid vanuit het middenveld. Denk alleen wel dat Weghorst dan minder van waarde gaat zijn. Ben benieuwd!

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
620 Reacties
1.136 Dagen lid
4.937 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@arena, laat ze maar lullen. Het spel ziet er (helaas te vaak) niet uit, maar het gaat om het resultaat. Dus na 90 minuten heeft de trainer gelijk of niet. De laatste tijd is het met name de of niet. Maar we, als NL, hebben de punten hard nodig. Dus kom op!

