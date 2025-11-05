Ajax-fans over de rooie door opstelling Heitinga: 'Dwaas maakt zijn opstellingen op basis van de Lotto-trekking'

Ajax-fans wisten niet wat ze zagen toen zij woensdag lazen met welke opstelling de Amsterdammers beginnen aan het thuisduel met Galatasaray. Vooral de rol van doet wenkbrauwen fronsen. John Heitinga wordt niet gespaard op X.

De trainer koos voor vier wijzigingen in vergelijking met het 1-1 gelijkspel tegen Heerenveen. Anton Gaaei vervangt Lucas Rosa, Ko Itakura is nog niet fit genoeg voor drie wedstrijden in de week en wordt vervangen door Josip Sutalo. Op het middenveld is Kenneth Taylor geschorst, waardoor Jorthy Mokio in de ploeg komt. Raúl Moro wordt ook geslachtofferd, Youri Regeer zal een andere invulling geven aan zijn positie. Het lijkt dan ook meer op een 4-4-2-formatie in de praktijk.

Ajax-fans spreken schande van de opstelling, enerzijds vanwege de compleet nieuwe rol voor Regeer, maar anderzijds ook omdat Heitinga zijn basisopstelling heel vaak aanpast. Supporters noemen de coach een 'dwaas' en 'krankzinnig', een ander stelt dat hij zijn opstellingen maakt op basis van de Lotto-trekking. Bewijst de coach vanavond het ongelijk van de fans?

BIZAR ! Die Heitinga met zijn kloten …. Regeer , Wijndal en GAAIE ..🤮🤮rot toch op man ! Ga toch weg alsjeblieft 🤡🤡🤡🤡 — Kees Slob (@KeesSlob5) November 5, 2025

Heitinga heeft echt geluk dat geen enkele journalist ooit doorvraagt naar zijn keuzes want dit was een taaie geweest om uit te leggen https://t.co/ajRPUcg3TT — Riemer (@ibrariemovic) November 5, 2025

Ik snap echt niets meer van Heitinga. https://t.co/vo3EaxvdYo — Luuk #HeitingaOut (@Luukk_J020) November 5, 2025

Dat continue wisselen van Sutalo en Itakura.



Je moet in november toch gvd wel eens weten wat je centrale duo is.



En Regeer als rechtsbuiten. Wow.



Hoe kan die dwaas van een Heitinga de steun hebben van de ‘harde kern’?#ajagal — H_Anderwereld (@handerwereld) November 5, 2025

Heitinga en co heeft echt geen enkel benul, hè? #ajax — @lex (@hoekla) November 5, 2025

Hahahahahah heitinga is echt krankzinnig — Roy (@roy_ajax1900) November 5, 2025

Ik ga minder rouleren dan de vorige trainer, aldus Heitinga die voor de zoveelste keer zijn opstelling bepaalt op basis van de Lotto-trekking. — Jimmy Driessen (@JimmyDriessen) November 5, 2025

Kroes: Regeer is een rechtsback



Farioli: Regeer is een goede middenvelder



Heitinga: Rechtsbuiten! Regeer is een rechtsbuiten!#ajagal #Ajax #UCL — Arjan (@Ajmetcijfertjes) November 5, 2025

Wat een ongelofelijke zaad-opstelling is dit!



Door heel Europa krijgen talentvolle tieners de kans in de basis, ook bij grote clubs.



Ajax komt met Klaassen, Wijndal, Gaaie en Regeer aankakken in CL pot.



Heb eens lef Heitinga, zet Bounida erin!#ajagal #ajxgal #heitingaout pic.twitter.com/tolgSCKpIT — H_Anderwereld (@handerwereld) November 5, 2025