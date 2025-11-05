Ajax-fans over de rooie door opstelling Heitinga: 'Dwaas maakt zijn opstellingen op basis van de Lotto-trekking'

Ajax-fans wisten niet wat ze zagen toen zij woensdag lazen met welke opstelling de Amsterdammers beginnen aan het thuisduel met Galatasaray. Vooral de rol van Youri Regeer doet wenkbrauwen fronsen. John Heitinga wordt niet gespaard op X.
De trainer koos voor vier wijzigingen in vergelijking met het 1-1 gelijkspel tegen Heerenveen. Anton Gaaei vervangt Lucas Rosa, Ko Itakura is nog niet fit genoeg voor drie wedstrijden in de week en wordt vervangen door Josip Sutalo. Op het middenveld is Kenneth Taylor geschorst, waardoor Jorthy Mokio in de ploeg komt. Raúl Moro wordt ook geslachtofferd, Youri Regeer zal een andere invulling geven aan zijn positie. Het lijkt dan ook meer op een 4-4-2-formatie in de praktijk.
Ajax-fans spreken schande van de opstelling, enerzijds vanwege de compleet nieuwe rol voor Regeer, maar anderzijds ook omdat Heitinga zijn basisopstelling heel vaak aanpast. Supporters noemen de coach een 'dwaas' en 'krankzinnig', een ander stelt dat hij zijn opstellingen maakt op basis van de Lotto-trekking. Bewijst de coach vanavond het ongelijk van de fans?