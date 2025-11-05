Live voetbal 11

Onrust in Amsterdam: fans Ajax en Galatasaray gaan elkaar te lijf

Amsterdam Ajax - Galatasaray
Foto: © VoetbalUltras op X
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 november 2025, 20:01   Bijgewerkt: 20:24

Aan de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray zijn woensdagavond ongeregeldheden vooraf gegaan. Fans van beide supportersgroepen gingen elkaar te lijf.

De beide fanschares zijn niet zo dol op elkaar en daar werd ook door de Amsterdamse gemeente rekening mee gehouden. Zo werden er dinsdag door burgemeester Femke Halsema veiligheidsrisicogebieden aangewezen. En het ging ook daadwerkelijk fout: fans van beide clubs zochten elkaar op en kregen het met elkaar aan de stok.

De politie was er als de kippen bij om beide groepen uit elkaar te houden en grote schade te voorkomen. Volgens geruchten hadden de Galatasaray-fans ook messen bij en werden die ook ingezet.

Elders moeten fans van Galatasaray door de politie worden begeleid. Het geeft een wat grimmige ambiance.

Op andere plekken in de stad gaat het er gezelliger aan toe. Hieronder zijn Galatasaray-fans te zien, die de sfeer er goed inbrengen.

12deman
667 Reacties
129 Dagen lid
553 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom uitelkaar halen???? Beetje matten, fight club voor al die verslaafde van onze consumptiemaatschappij, slaven van de overheid, alle bricks in the wall. Beetje knokken voelt dan heerlijk lucht op, kunnen ze weer blijven gaan.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

