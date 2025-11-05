Aan de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray zijn woensdagavond ongeregeldheden vooraf gegaan. Fans van beide supportersgroepen gingen elkaar te lijf.

De beide fanschares zijn niet zo dol op elkaar en daar werd ook door de Amsterdamse gemeente rekening mee gehouden. Zo werden er dinsdag door burgemeester Femke Halsema veiligheidsrisicogebieden aangewezen. En het ging ook daadwerkelijk fout: fans van beide clubs zochten elkaar op en kregen het met elkaar aan de stok.

De politie was er als de kippen bij om beide groepen uit elkaar te houden en grote schade te voorkomen. Volgens geruchten hadden de Galatasaray-fans ook messen bij en werden die ook ingezet.

Er zijn ongeregeldheden uitgebroken in Amsterdam tussen supporters van Ajax, Galatasaray en de politie. Meerdere berichten melden dat Turkse supporters bewapend waren met messen en deze ook hebben gebruikt. Dit kunnen we echter nog niet met zekerheid bevestigen. #AJAvsGS #AJAGAL pic.twitter.com/OuojJzkAXn — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) November 5, 2025

Elders moeten fans van Galatasaray door de politie worden begeleid. Het geeft een wat grimmige ambiance.

🇹🇷🇳🇱Galatasaray fans in Amsterdam this afternoon ahead of their match against Ajax tonight! pic.twitter.com/pdl2SWbkHE — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 5, 2025

Op andere plekken in de stad gaat het er gezelliger aan toe. Hieronder zijn Galatasaray-fans te zien, die de sfeer er goed inbrengen.