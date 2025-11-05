Live voetbal 11

Horroravond voor Hato: Chelsea op gênante achterstand dankzij Nederlander

Jorrel Hato in de fout bij Qarabag - Chelsea
Foto: © Imago/Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
5 november 2025, 19:39

Jorrel Hato heeft woensdagavond geen beste beurt gemaakt bij Chelsea. De oud-Ajacied mocht weer eens in de basis starten, maar gaf een doelpunt cadeau aan Qarabag in de Champions League. Even later was de verdediger ook betrokken bij de 2-1, toen hij door hands een penalty veroorzaakte.

Hato speelde tot dusverre zeven duels in het shirt van The Blues (vier in de Premier League, twee in de EFL Cup en één in de Champions League), maar kreeg woensdagavond de kans in de basis tegen Qarabag. Hoewel de Engelse topclub op voorsprong kwam via Estevao, kon de ploeg uit Baku de stand nog voor rust omdraaien. Hato speelde hierbij een negatieve rol.

Vlak voor de gelijkmaker was de Nederlander al twee keer ontsnapt aan een fatale fout. “Dit keer wordt het wel afgestraft. Het is 1-1 en het is zéker niet de wedstrijd van Jorrel Hato. Een volksfeest in Baku, want Leandro Andrade maakt de 1-1 tegen Chelsea. Maar dat feest ontstaat door een persoonlijke fout bij Chelsea, gemaakt door Hato”, aldus de commentator van Ziggo Sport.

Niet veel later werden de problemen groter voor Chelsea, opnieuw dankzij Hato. De linkspoot kreeg een bal van een metertje afstand – tamelijk ongelukkig – tegen de arm, waardoor Qarabag een strafschop kreeg. Deze werd benut door Marko Jankovic.

Qarabağ - Chelsea

Qarabağ
2 - 2
Chelsea
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 19 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Chelsea
4
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1
2022/2023
Ajax
11
0

