In een uitgebreid stuk voor het Algemeen Dagblad heeft journalist Johan Inan zijn licht laten schijnen over het spel van bij Ajax. De zomeraankoop kan de verwachtingen vooralsnog niet waarmaken en ‘vormt meer een dilemma, dan een voltreffer’, zo stelt de Ajax-watcher.

Het AD kopt woensdag: “Topaankoop Oscar Gloukh heeft vooralsnog meer weg van een dilemma dan een voltreffer bij Ajax.” De 21-jarige aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer voor bijna vijftien miljoen euro overkwam van Red Bull Salzburg, viel afgelopen zaterdag – tegen sc Heerenveen (1-1) – door de mand op zijn favoriete ‘nummer tien’ positie. Bovendien speelde Gloukh tegen de Friezen voor het eerst negentig minuten.

Artikel gaat verder onder video

“Maar ook nu de fans zich niet hoefden te ergeren aan een wissel van de kersverse publiekslieveling, was de uitkomst zaterdag minstens zo pijnlijk”, constateerde Inan. Volgens de journalist ‘verzuimde’ Gloukh Ajax bij een paar grote kansen te redden, en wijst hij vervolgens op een zeer pijnlijke statistiek. “Het was de zoveelste deceptie in het nog prille, maar beoogde droomhuwelijk tussen de langverwachte nummer 10 en Ajax.”

Met name tegen FC Twente werd duidelijk waarom Gloukh een dilemma kan vormen voor Ajax. “Hij blinkt niet uit in het meeverdedigen en stapt bovendien graag naar voren. Omdat tegen te gaan, moet de schaduwspits voortaan op het seintje van achteruit wachten”, zag Inan. ‘Individualist’ Gloukh moet niet opgezadeld worden met teveel verantwoordelijkheden. “Zolang Heitinga die cruciale voorwaarden niet in zijn elftal krijgt, zal het lastig of zelfs onmogelijk zijn om de defensieve tekortkomingen van zijn topaankoop te camoufleren.”