Ron Jans kijkt uit naar het weerzien met Francesco Farioli, zo laat hij weten op de persconferentie daags voor het Europa League-duel tussen FC Utrecht en FC Porto. De oefenmeester van de Domstedelingen weet dat Farioli – vorig jaar nog trainer van Ajax – wordt gemist door de Amsterdamse spelersgroep.

Farioli loodste Ajax vorig seizoen bijna naar het kampioenschap in de Eredivisie. De Italiaan vertrok vervolgens naar FC Porto, waar hij nog altijd ongeslagen is en eerste staat in de Liga Portugal. Ajax draait een wisselvallig seizoen onder John Heitinga en moet genoegen nemen met plek vier. In de competitiefase van de Champions League staan de Amsterdammers onderaan, van de 36 deelnemende ploegen.

Jans heeft veel waardering voor zijn collega: “Door de korte persoonlijke gesprekken, maar met name ook door het feit dat een trainer voor zijn spelers moet staan. Als je ziet hoe spelers van Ajax over Farioli praten… daar hou ik van. Ze missen hem, ondanks dat hij best wel strak was”, vertelt Jans.

“Ze hadden door dat hij het beste met het team voor had. Hij heeft echt leven teruggebracht in Ajax, want de teamspirit was het jaar daarvoor niet goed. Dat maakt een hele positieve indruk op mij”, vervolgt de oefenmeester van FC Utrecht, dat vorig jaar niet verloor van de Amsterdammers (2-2 en 4-0-zege).

Verrassing

Donderdagavond, 18.45 uur, staat de ontmoeting tussen FC Utrecht en FC Porto op het programma. Dat betekent een terugkeer van Farioli op de Nederlandse velden. De Italiaanse trainer mag zich verheugen op een cadeautje van Jans: “Ik ga een boek voor hem uitkiezen. Gisteren was ik bij een boekenwinkel, om te kijken naar een cadeau. Maar daar is was in het Nederlands. Ik moet dus thuis nog op zoek. Anders zal ik hem een mooie fles wijn geven”, lacht de ervaren trainer.