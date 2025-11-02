NEC is woedend op Serdar Gözübüyük na de 1-0 van FC Utrecht. Terwijl met een bebloed gezicht achterblijft na een botsing, besluit de scheidsrechter door te laten spelen, waarna de thuisploeg weet te scoren via Miguel Rodríguez.

FC Utrecht is zondagmiddag vlak voor rust op 1-0 gekomen tegen NEC. Bij de bezoekers is men echter van mening dat het doelpunt nooit had mogen tellen. Even voor de goal botsten Linssen en Gjivai Zechiël namelijk tegen elkaar, waarbij de aanvaller van NEC een hoofdblessure opliep. Gözübüyük legde het spel niet stil, waarna de thuisploeg toesloeg.

De spelers van NEC zijn woest op de arbiter, die besluit om Linssen een gele kaart te geven voor zijn reactie. Terwijl de scheidsrechter zijn kaart toont, is te zien hoe de aanvaller van de Nijmegenaren rondom zijn mond helemaal onder het bloed zit. “Wat zijn jullie allemaal aan het doen, man?”, vraagt Linssen geïrriteerd aan de vierde official als hij bij de zijlijn aankomt voor zijn behandeling.

Ook op X spreekt men er schande van dat het doelpunt van FC Utrecht telt. “Wederom een enorme fout bij Utrecht - NEC om het spel niet te laten stoppen. Serdar laat doorvoetballen bij een behoorlijke hoofdblessure”, foetert een gebruiker. “Bij hoofdblessure is de regel: stil leggen. De woede van Linssen is begrijpelijk!”, voegt een ander eraan toe. “Linssen met een bek vol bloed is kennelijk geen hoofdblessure?”, vraagt een derde zich af.