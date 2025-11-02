Live voetbal 13

Woede bij NEC: Utrecht scoort na hoofdblessure Linssen

Bryan Linssen van NEC
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 november 2025, 17:44

NEC is woedend op Serdar Gözübüyük na de 1-0 van FC Utrecht. Terwijl Bryan Linssen met een bebloed gezicht achterblijft na een botsing, besluit de scheidsrechter door te laten spelen, waarna de thuisploeg weet te scoren via Miguel Rodríguez.

FC Utrecht is zondagmiddag vlak voor rust op 1-0 gekomen tegen NEC. Bij de bezoekers is men echter van mening dat het doelpunt nooit had mogen tellen. Even voor de goal botsten Linssen en Gjivai Zechiël namelijk tegen elkaar, waarbij de aanvaller van NEC een hoofdblessure opliep. Gözübüyük legde het spel niet stil, waarna de thuisploeg toesloeg.

Artikel gaat verder onder video

De spelers van NEC zijn woest op de arbiter, die besluit om Linssen een gele kaart te geven voor zijn reactie. Terwijl de scheidsrechter zijn kaart toont, is te zien hoe de aanvaller van de Nijmegenaren rondom zijn mond helemaal onder het bloed zit. “Wat zijn jullie allemaal aan het doen, man?”, vraagt Linssen geïrriteerd aan de vierde official als hij bij de zijlijn aankomt voor zijn behandeling.

Ook op X spreekt men er schande van dat het doelpunt van FC Utrecht telt. “Wederom een enorme fout bij Utrecht - NEC om het spel niet te laten stoppen. Serdar laat doorvoetballen bij een behoorlijke hoofdblessure”, foetert een gebruiker. “Bij hoofdblessure is de regel: stil leggen. De woede van Linssen is begrijpelijk!”, voegt een ander eraan toe. “Linssen met een bek vol bloed is kennelijk geen hoofdblessure?”, vraagt een derde zich af.

➡️ Meer NEC nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Van Persie deelt slecht nieuws: Feyenoord maanden zonder Jakub Moder

  • Gisteren, 23:27
  • Gisteren, 23:27
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Van Persie kritisch op Ueda na dubbelslag: 'Er moeten er meer in'

  • Gisteren, 22:38
  • Gisteren, 22:38
Feyenoord-spits Ayase Ueda

Feyenoord herovert koppositie op PSV: Ueda met twee goals beslissend tegen Volendam

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Utrecht - NEC

FC Utrecht
16:45
N.E.C.
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
9
3
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Twente
11
2
15
9
Heerenveen
11
0
14
10
Utrecht
10
4
13
11
Go Ahead
11
0
13
12
Fortuna
11
-4
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel