NEC kan in de toekomst nog flink verdienen aan de transfer van naar Sunderland. De Nijmegenaren hebben namelijk een doorverkooppercentage bedongen, zo bevestigt algemeen directeur Wilco van Schaik in Goedemorgen Eredivisie.

NEC nam afgelopen zomer afscheid van Roefs. De doelman wist vorig seizoen indruk te maken voor de Nijmegenaren en dat kwam hem op flink wat interesse te staan. Onder meer Ajax zou in de markt zijn geweest voor de 22-jarige sluitpost, maar uiteindelijk maakte hij de stap naar Sunderland. NEC hield daar een recordbedrag van 10,5 miljoen euro aan over, wat middels bonussen nog met drie miljoen euro kan oplopen.

Artikel gaat verder onder video

Roefs maakt momenteel grote indruk in de Premier League. In september was de sluitpost zelfs genomineerd voor speler van de maand september, maar uiteindelijk ging Erling Haaland er met de prijs vandoor. Na negen competitieduels staat Sunderland op een knappe zesde plaats in de Premier League. Maandag kan de promovendus zelfs nog wat plekken stijgen, als Everton op bezoek komt in het Stadium of Light.

In Goedemorgen Eredivisie geeft Van Schaik aan dat het voor NEC onmogelijk was de transfersom voor Roefs te weigeren. Aad de Mos vraagt vervolgens of er sprake is van een doorverkooppercentage. “Ja, ook nog”, bevestigt de bestuurder. “Dat is heel lekker.” Hoe hoog het doorverkooppercentage is, laat hij in het midden. De Mos voorspelt dat Roefs in de toekomst voor een enorm bedrag gaat vertrekken bij Sunderland. Van Schaik gaat daarnaast ook in op de bonusstructuur, die grotendeels wordt uitbetaald als de Engelsen degradatie weten te voorkomen. “Dus dat hebben we voor de helft al uitgegeven”, lacht de algemeen directeur.