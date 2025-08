NEC bevestigt uitgaande recordtransfer van Roefs: 'Trots'

verruilt NEC per direct voor het Engelse Sunderland, dat maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De Gelderse club ontvangt naar eigen zeggen een 'recordsom' voor de 22-jarige doelman, maar doet geen uitspraken over de transfersom. Naar verluidt tikken The Black Cats een bedrag van 10,5 miljoen euro af, een bedrag dat middels bonussen nog op kan lopen met drie miljoen euro.

Roefs kende vorig seizoen een sterke jaargang bij NEC en kon daardoor rekenen op interesse van buitenlandse clubs. Zo incasseerde zijn club in de Eredivisie afgelopen twaalf maanden tien minder doelpunten dan verwacht. Vervolgens maakte Roefs zijn opwachting op het EK voor beloften van deze zomer. Aan het begin van de transferperiode was Ajax even in de markt voor de doelman, maar de Amsterdammers haakten af vanwege de vraagprijs voor hem. Eerder deze week werd Roefs ook gelinkt aan het Franse LOSC Lille als opvolger van Lucas Chevalier, maar dat werd niet concreet.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk is het nu Sunderland dat aan de haal gaat met de 1,93 meter lange Roefs. Carlos Aalbers, directeur voetbalzaken van NEC, is in zijn nopjes met de uitgaande transfer van de doelman. "Dit prachtige eindresultaat is tot stand gekomen dankzij de inzet van veel collega’s. Vanaf het moment dat Robin op 11-jarige leeftijd binnenkwam bij de DFDS – NEC Voetbalacademie, tot aan zijn wedstrijden in het eerste elftal. Ik wil al deze mensen bedanken en complimenteren voor hun bijdrage aan deze recordtransfer voor N.E.C. De belangrijkste bijdrage is echter geleverd door Robin Roefs zelf, door dagelijks aan zijn ontwikkeling te werken en keihard te trainen. We zijn trots op Robin en wensen hem heel veel succes bij Sunderland in de Premier League, de beste competitie ter wereld."

Sunderland heeft momenteel al 115,9 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, in de hoop dat het ook in het seizoen 2026/27 nog in de Premier League actief is. Naast de komst van keeper Roefs, maakt Sunderland afgelopen woensdag ook het aantrekken van Granit Xhaka bekend. De voormalige middenvelder van Arsenal maakt de overstap van Bayer Leverkusen.