Dolle feestvreugde bij NEC-fans na catastrofaal nieuws voor Vitesse

Het nieuws dat de beroepscommissie van de KNVB het hoger beroep van Vitesse tegen de intrekking van de proflicentie heeft afgewezen, is met groot enthousiasme ontvangen in Nijmegen. Een dertigtal supporters van NEC vierde uitbundig feest op het Keizer Karelplein in de stad. Er werd vuurwerk afgestoken en er werd 'Nooit meer naar Arnhem' gezongen.

Vitesse kreeg twee weken geleden van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli opnieuw ingetrokken is. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan.

Het beroep diende vorige week vrijdag en donderdagavond kwam het hoge woord eruit: Vitesse verliest definitief de proflicentie. Er rest voor de Arnhemmers mogelijk slechts één laatste kans en dat is de stap naar de voorzieningenrechter. Dat is voor Vitesse een ultieme poging om alsnog de proflicentie te redden, al is de kans klein dat de Keuken Kampioen Divisionist er via deze weg in gaat slagen.

In Nijmegen werd het definitief intrekken van de proflicentie van Vitesse met groot gejuich ontvangen. Na jaren van rivaliteit met de Arnhemmers zorgde het besluit voor veel leedvermaak met de Gelderse rivaal. De ondergang van Vitesse werd uitbundig gevierd door een groep van zo'n dertig NEC-supporters. Toeterende auto's met NEC-vlaggen reden rondjes, er werd flink wat vuurwerk afgestoken en daarnaast klonk er luidkeels 'Nooit meer naar Arnhem'.

Burgemeester Marcouch vindt verdwijnen Vitesse 'onvoorstelbaar

Achmed Marcouch, burgemeester van Arnhem spreekt van een 'enorme teleurstelling' voor de stad. "En in het bijzonder voor alle Vitessenaren”, vertelt hij tegenover het ANP. "Dat Vitesse niet meer wordt toegelaten tot het betaald voetbal, na 133 jaar, is echt onvoorstelbaar. Ik heb eerder al gezegd dat Vitesse als op één na oudste club in het betaald voetbal, veel meer is dan een stadion of begroting op papier. Het is een manier van leven voor veel Arnhemmers. De club zorgt voor saamhorigheid en verbinding. Dat dreigt nu in een klap weg te vallen en dat is een gigantische domper."