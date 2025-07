Doek valt voor Vitesse: proflicentie definitief ingetrokken

Het hoger beroep van Vitesse tegen de intrekking van de proflicentie is afgewezen, zo meldt de Arnhemse club donderdagavond op de clubsite. Dit betekent dat het voortbestaan van Vitesse alleen nog gered kan worden via de burgerlijke rechter. “De club verwacht zich tot de burgerlijke rechter te wenden”, meldt Vitesse op zijn website.

De Arnhemse club kreeg twee weken geleden van de licentiecommissie van de KNVB te horen dat de proflicentie per 11 juli opnieuw ingetrokken is. Hierdoor houdt de Keuken Kampioen Divisionist in principe op te bestaan. De Arnhemmers zou zich niet hebben gehouden aan 'belangrijke afspraken' die zijn gemaakt met de KNVB. Vitesse liet toen al doorschemeren dat het in beroep zou gaan.

Artikel gaat verder onder video

Het was niet voor het eerst dat de licentie van Vitesse is ingetrokken. Ook vorig seizoen besloot de licentiecommissie van de KNVB hiertoe. Destijds gingen de Arnhemmers ook in beroep tegen dat besluit. Dat was toen succesvol, want de club werd in het gelijkgesteld door de beroepscommissie van de KNVB en kon zo na een zeer roerige zomer alsnog deelnemen aan de Keuken Kampioen Divisie. Daarin eindigde het na een teleurstellend seizoen, met vele puntenstraffen, op een tegenvallende laatste plaats met vijf punten.

Vitesse reageert op de clubsite verslagen op het besluit van de beroepscommissie: “Vitesse is verslagen door de uitkomst, nu de club de afgelopen periode intensief heeft gewerkt aan herstel, transparantie en toekomstbestendigheid. Vitesse heeft er alles aan gedaan om eerst de licentiecommissie, en daarna de beroepscommissie, ervan te overtuigen dat het besluit van de licentiecommissie niet juist is en onvoldoende oog heeft voor alle inspanningen in en voor Arnhem.”