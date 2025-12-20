Hugo Borst meent dat er bij Feyenoord sprake is van een 'absurde situatie' door de dubbelrol van Dennis te Kloese. Die combineert al jaren de functies van algemeen én technisch directeur, maar heeft in die laatste rol meerdere steken laten vallen, oordeelt Borst.

In De Eretribune op ESPN wordt zaterdagavond de positie van trainer Robin van Persie bij Feyenoord besproken. De voormalig topspits ligt onder vuur nu de resultaten de laatste tijd bepaald niet overhouden: acht van de laatste elf wedstrijden leverden een nederlaag op. Mario Been hoopt dat een ontslag Van Persie bespaard blijft, zoals hemzelf ooit wél overkwam: "Dat was verschrikkelijk. Als je van de club houdt en je moet daar weg door een achterdeur, want zo ben ik ook gegaan, dan doet dat enorm pijn. Dat heb ik toen ook met John Heitinga (bij Ajax, red.) gezegd. Dat zou nu weer heel erg zijn, ik hoop dat Van Persie echt mag blijven."

Artikel gaat verder onder video

Borst is het daarmee eens en stipt aan: "Er is nog een aspect: de algemeen directeur die het zo nodig vindt om ook voor technisch directeur te spelen. Een absurde situatie, belachelijk", aldus de journalist. Borst houdt Te Kloese verantwoordelijk voor een aantal miskopen: "Hij heeft niet de goede spelers aangetrokken", luidt het oordeel. "Maar hij heeft ook nog eens een keer Brian Priske aangetrokken én een beginnend coach, Van Persie. Dus: als Robin eruit gaat, dan is het ook einde van Te Kloese", voorspelt Borst.

'Wat doet die man?'

Overigens vraagt Borst zich af of Van Persie wel de juiste ondersteuning krijgt van zijn ervaren assistent, René Hake. Die werkte als hoofdtrainer onder meer bij FC Twente, FC Utrecht en Go Ahead Eagles en fungeerde daarnaast ook als assistent onder erkende vakmannen als Ron Jans (bij PEC Zwolle) en Erik ten Hag (bij Manchester United). "Wat doet die man? Die moet toch op de rem trappen of tegengas geven?'', vraagt de journalist zich af.