Live voetbal 3

Dirk Kuyt: 'Uiteindelijk vond ik Raheem Sterling niet zo lief'

Dirk Kuyt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 22:05

Dirk Kuyt is enthousiast over de transfer van Raheem Sterling naar Feyenoord. De voormalig aanvoerder van de Rotterdammers ziet in Sterling een speler met internationale allure, die De Kuip nieuw elan kan geven. Kuyt maakte bij Liverpool kort kennis met Sterling.

In gesprek met ESPN blikt Kuyt terug op zijn eerste kennismaking met Sterling. "Het is heel wat jaren geleden, maar hij was zestien toen. We hebben een paar keer getraind en een aantal wedstrijden met elkaar gespeeld", vertelt hij. "Uiteindelijk vond ik hem niet zo lief omdat hij snel naar een grote concurrent ging. Sterling is in het Engels voetbal natuurlijk een fantastische speler met een geweldige staat van dienst."

Artikel gaat verder onder video

Dat Feyenoord erin is geslaagd om een naam van dit kaliber naar de Eredivisie te halen, verrast Kuyt niet. "In de voetbalwereld moet je alles verwachten, zelfs het onverwachte. Het is heel mooi voor Feyenoord dat zo’n speler naar Nederland komt. Hebben we ook met Henderson gezien bij de concurrent. Ik hoop dat hij datgene laat zien wat bij mij nog op mijn netvlies ligt. Hij heeft eventjes niet gespeeld, maar bepaalde kwaliteiten verlies je nooit. Ik kijk uit naar de wedstrijden van Feyenoord, die kijk ik sowieso allemaal. Nu met nog meer interesse."

Vooral de eerste indruk die Sterling destijds achterliet, staat Kuyt nog scherp voor ogen. "Hij was echt heel jong, maar wat op mijn netvlies ligt is dat hij op de training mee mocht doen. Hij maakte een versnelling waarvan ik dacht: oh, dit is serieus. Je zag gelijk de potentie. De rest is geschiedenis en hopelijk komt daar een stukje bij. Van wat ik gezien en meegemaakt heb is het een fantastische speler en hij is nog jong."

➡️ Meer over de transfer van Sterling

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
  • 10
Raheem Sterling Chelsea

Feyenoord stunt met komst Raheem Sterling: 'Dit is natuurlijk fantastisch'

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 11
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6
2021/2022
Man City
30
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel