Dirk Kuyt: 'Uiteindelijk vond ik Raheem Sterling niet zo lief'

Dirk Kuyt is enthousiast over de transfer van naar Feyenoord. De voormalig aanvoerder van de Rotterdammers ziet in Sterling een speler met internationale allure, die De Kuip nieuw elan kan geven. Kuyt maakte bij Liverpool kort kennis met Sterling.

In gesprek met ESPN blikt Kuyt terug op zijn eerste kennismaking met Sterling. "Het is heel wat jaren geleden, maar hij was zestien toen. We hebben een paar keer getraind en een aantal wedstrijden met elkaar gespeeld", vertelt hij. "Uiteindelijk vond ik hem niet zo lief omdat hij snel naar een grote concurrent ging. Sterling is in het Engels voetbal natuurlijk een fantastische speler met een geweldige staat van dienst."

Dat Feyenoord erin is geslaagd om een naam van dit kaliber naar de Eredivisie te halen, verrast Kuyt niet. "In de voetbalwereld moet je alles verwachten, zelfs het onverwachte. Het is heel mooi voor Feyenoord dat zo’n speler naar Nederland komt. Hebben we ook met Henderson gezien bij de concurrent. Ik hoop dat hij datgene laat zien wat bij mij nog op mijn netvlies ligt. Hij heeft eventjes niet gespeeld, maar bepaalde kwaliteiten verlies je nooit. Ik kijk uit naar de wedstrijden van Feyenoord, die kijk ik sowieso allemaal. Nu met nog meer interesse."

Vooral de eerste indruk die Sterling destijds achterliet, staat Kuyt nog scherp voor ogen. "Hij was echt heel jong, maar wat op mijn netvlies ligt is dat hij op de training mee mocht doen. Hij maakte een versnelling waarvan ik dacht: oh, dit is serieus. Je zag gelijk de potentie. De rest is geschiedenis en hopelijk komt daar een stukje bij. Van wat ik gezien en meegemaakt heb is het een fantastische speler en hij is nog jong."