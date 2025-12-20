Presentator Wouter Bouwman keert zaterdagavond terug in het programma De Eretribune op ESPN. Bouwman ontbrak de afgelopen weken vanwege de geboorte van zijn eerste kind. Mario Been deed daar een opvallende uitspraak over.

Eind november kreeg de partner van Bouwman een dochter, die de naam Liv kreeg. In de uitzending van 29 november ontbrak de presentator vanwege zijn vaderschapsverlof dan ook in De Eretribune. Tafelgast Been had daar destijds een uitgesproken mening over. "Ze blijven wel makkelijk thuis, tegenwoordig", aldus de oud-speler en -trainer van onder meer Feyenoord. "Je moet toch gewoon op je werk zijn, wat is dit nou voor onzin?"

Bij zijn terugkeer aan tafel wordt, zoals het nou eenmaal hoort, beschuit met muisjes uitgedeeld aan tafelgasten Been, Kees Kwakman, Hugo Borst en Karim El Ahmadi. Been vraagt Bouwman of de bevalling zwaar is geweest. "Ik vond het wel pittig, Mario", antwoordt de presentator. Zijn collega Aletha Leidelmeijer wil vervolgens quasi-onwetend van weten Been of hij nog een mening had over het verlof van Bouwman.

"Er werden Kamervragen over gesteld, hè?", lacht Been. "Iedereen nam dat heel erg serieus. Een kind krijgen is toch veel belangrijker dan werken? Ja, dat weet ik ook wel. Je hebt er wel lang over gedaan, maar we zijn blij dat je er bent", zegt de Rotterdammer tot hilariteit van de studio tegen Bouwman. Borst haakt in: "In onze tijd was dat niet zo. Wij waren toch een uurtje of vier later weer aan het werk. En hij krijgt gewoon een maand verlof", zegt de AD-journalist ongelovig. Het gaat echter om de 'binding' met het pasgeboren kind, zo wordt geopperd. "Over achttien jaar gaan we het verschil merken", besluit Bouwman het onderwerp met een kwinkslag.