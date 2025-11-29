Wouter Bouwman ontbreekt zaterdagavond in de uitzending van De Eretribune op ESPN. De presentator is afgelopen week vader geworden van een dochter. Mario Been vindt het ‘onzin’ dat zijn collega afwezig is en vindt dat Bouwman gewoon naar zijn werk had moeten komen.

Bouwman is sinds april een van de vaste presentatoren van De Eretribune. Het programma werd voorheen altijd gepresenteerd door Jan Joost van Gangelen en Aletha Leidelmeijer, maar sinds eerstgenoemde overspannen thuis zit, neemt Bouwman dus de honneurs waar. Wanneer de uitzending zaterdagavond begint, valt direct op dat Leidelmeijer alleen aan het hoofd van de tafel zit.

“Wouter Bouwman is er vandaag niet bij. Leuk nieuws: hij is vader geworden”, begint de presentatrice. “Afgelopen dinsdag is ze geboren: Liv Bouwman.” Vervolgens wenst ze de familie Bouwman veel geluk namens iedereen bij ESPN en ook namens huisanalisten Mario Been en Karim El Ahmadi. “Ze blijven wel makkelijk thuis, tegenwoordig”, valt Been Leidelmeijer in de rede.

“Je moet toch gewoon op je werk zijn, wat is dit nou voor onzin?”, vraagt de oud-trainer van Feyenoord en NEC zich af. Hij haalt Francesco Farioli aan als voorbeeld, die afgelopen jaar als trainer van Ajax in Nederland bleef toen zijn vrouw op het punt stond om te bevallen in Italië. Been was zelf ook niet aanwezig bij de geboorte van zijn eerste kind. “Ik zat in het vliegtuig bij de geboorte van mijn zoon, in Italië.” Wat vond zijn vrouw daarvan? “Ik was er niet bij, dus ik weet niet hoe ze het vond.” Bij de geboorte van zijn dochter was Been wel aanwezig.