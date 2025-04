Dit is de vervanger van Jan Joost van Gangelen bij De Eretribune

Wouter Bouwman is bij De Eretribune op ESPN de vervanger van Jan Joost van Gangelen. De boomlange presentator liet eerder vandaag weten zijn werkzaamheden voor ESPN voorlopig neer te leggen omdat hij de afgelopen tijd niet lekker in zijn vel zat.

Van Gangelen is sinds 2008 werkzaam bij ESPN en presenteert al sinds het begin het programma De Eretribune op de betaalzender. De presentator en verslaggever meldde zich deze zaterdag op Instagram met een persoonlijk bericht, iets dat hij naar eigen zeggen 'niet zo vaak' doet. Daarin stelde Van Gangelen dat hij 'sinds enige tijd' het gevoel heeft figuurlijk over de kop te zijn geslagen en vaker niet goed in zin vel te zitten.

De presentator heeft 'in volle overtuiging' besloten om even gas terug te nemen. "Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed."

Net als vorige week zit Bouwman naast zijn collega Aletha Leidelmeijer bij De Eretribune. Bij het begin van de uitzending wordt dan ook even stilgestaan bij het bericht van Van Gangelen. "We kennen hem allemaal als die ontzettende drukke, gekke, hyperactieve man, die hier altijd volledig vol gas gaat en zit te knallen. Nu blijft hij dus eventjes thuis. Heel veel beterschap en we hopen je snel weer te zien. Neem vooral ook je tijd, want Wouter zit prima", aldus Leidelmeijer. “Vooral snel beter worden en gezond worden. Dat is het allerbelangrijkste”, voegt Bouwman toe.

