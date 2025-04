ESPN toont slechts één herhaling van cruciaal moment bij Fortuna Sittard - Feyenoord

Feyenoord mag misschien wel van geluk spreken dat het in de eerste helft tegen Fortuna Sittard geen strafschop tegen kreeg. Er waren in het strafschopgebied van de Rotterdammers drie mogelijke penaltymomenten, waarbij de eerste het meest cruciale moment was. Opmerkelijk genoeg liet ESPN van de vermeende overtreding van Dávid Hancko op Kaj Sierhuis slechts één herhaling zien.

Het eerste penaltymoment vond plaats na iets minder dan een half uur spelen. Fortuna-speler Jasper Dahlhaus gaf de bal voor in de zestien van Feyenoord, waarna Dávid Hancko niet tegen de bal, maar vooral tegen het been van Kaj Sierhuis leek te schoppen.. "Dan is Sierhuis daar en die zegt: ik word geraakt. Bos zegt: sowieso niets aan de hand. Sierhuis ligt nog en het is duidelijk dat hij een penalty claimt", becommentarieert ESPN-commentator Mark van Rijswijk.

Het spel ging vervolgens door en in de tegenstoot werd Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa op de helft van Fortuna bestraft met een gele kaart voor een vermeende schwalbe. Daarop kon er gekeken worden naar het moment in het strafschopgebied van Feyenoord. "Dahlhaus geeft de bal voor en die komt via Trauner voor het doel. Dan schopt volgens mij Hancko tegen Sierhuis aan en niet tegen de bal. Uiteraard wordt daar naar gekeken", aldus Van Rijswijk.

Van het moment zelf werd voor de kijker thuis maar één herhaling getoond, terwijl VAR Bas Nijhuis ook snel zijn oordeel klaar had. De Twentse arbiter steunde scheidsrechter Bos bij zijn beslissing om geen strafschop toe te kennen aan de thuisploeg. Opmerkelijk is het wel dat ESPN slechts één herhaling liet zien van toch wel een cruciaal moment in de eerste helft van de wedstrijd.

Verbazing op X over niet gegeven strafschop

Op X is er ontsteltenis over het feit dat Fortuna Sittard geen penalty voor het moment tussen Hancko en Sierhuis kreeg. "De VAR is Bas Nijhuis dan kan je net zo goed niemand daar neer zetten", plaatst iemand. "Nijhuis achter de monitor. Er is vandaag dus geen VAR", schrijft iemand anders. Supporters van Feyenoord halen zelfs opgelucht adem. "Gelukkig is Nijhuis de VAR vandaag", klinkt het meermaals. "Fijn dat Bas de VAR is, anders hadden we alweer een pingel tegen gehad", pent een andere Feyenoord-supporter.

Later in eerste helft opnieuw twee penaltymomenten

Iets meer dan tien minuten laten volgden er weer twee penaltymomenten. Scheidsrechter Bos was opnieuw glashelder: geen strafschop voor Fortuna Sittard. Eerst was er een vermeende overtreding van Gernot Trauner, daarna een mogelijke handsbal. Beide momenten werden niet bestraft. "Die arm is daar, komt daar misschien licht tegenaan. Arm langs het lichaam en geen strafschop", aldus Van Rijswijk over de eventuele handsbal van Trauner. "Het zijn al drie momenten waar tot drie keer toe Fortuna geen penalty krijgt. Terecht", concludeert de commentator.

