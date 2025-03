'Solskjaer wil Feyenoord beroven van spits, Besiktas wil huren met optie tot koop'

Besiktas-trainer zou gecharmeerd zijn van Feyenoord-spits . Dat meldt het Turkse Fotomaç. De Noorse oefenmeester van de Turkse club hoopt dan ook komend seizoen over de Argentijnse spits te beschikken.

Besiktas maakt een uitermate teleurstellend seizoen en nam eind november al afscheid van Giovanni van Bronckhorst, die opgevolgd werd door Solskjaer. De voormalig manager van Manchester United kon vroegtijdige uitschakeling in de Europa League niet voorkomen. Ook in de Turkse competitie gaat het allerminst goed, zo is Kara Kartallar uitgeschakeld in de titelstrijd. Na 26 punten heeft de Turkse grootmacht 44 punten verzameld, terwijl koploper Galatasaray er 71 heeft.

De enige kans op een prijs is nog de Turkse beker, waarin Besiktas in de kwartfinale Göztepe treft. Mede daarom richt de technische leiding van de club alvast het vizier op komend seizoen. "Besiktas is begonnen met de transferwerkzaamheden voor het volgende seizoen", klinkt het. "De Zwart-Witten hebben Julian Carranza, de Argentijnse spits van Feyenoord, op de radar staan. Er is vernomen dat de Besiktas-directie actie gaat ondernemen"

Carranza maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Philadelphia Union naar Feyenoord, waar hij een contract tekende tot medio 2028. In Rotterdamse dienst speelde de Argentijnse spits vooralsnog 23 wedstrijden, waarin hij goed was voor vijf treffers, waaronder de belangrijke 1-1 tegen AC Milan in de Champions League, en één assist.

Besiktas zou Carranza op huurbasis over willen nemen van Feyenoord met een optie tot koop. "Solskjaer sprak lovend over Carranza na de wedstrijden van Feyenoord tegen AC Milan en wil graag jonge, veelbelovende spelers in zijn team zien", aldus het Turkse medium. De 24-jarige spits zou volgens Fotomaç dan ook precies in het profiel van de Noorse oefenmeester passen.

