Live voetbal 4

Geruchten over winters vertrek Ueda en Larin bij Feyenoord ontkracht

Cyle Larin en Ayase Ueda in het shirt van Feyenoord
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
27 december 2025, 10:58

Feyenoord hoeft vooralsnog niet te vrezen voor een winters vertrek van clubtopscorer Ayase Ueda, die wordt gelinkt aan Liverpool. Ook de vooralsnog tegenvallende Cyle Larin lijkt in de tweede seizoenshelft 'gewoon' in Rotterdam-Zuid te blijven. Dat wordt althans gemeld door 1908.nl.

Ueda lost in zijn derde seizoen bij Feyenoord alsnog zijn belofte in. De Japanner was in de eerste zeventien Eredivisiewedstrijden goed voor achttien doelpunten en is daarmee ruimschoots topscorer van de competitie. Ueda wordt her en der gelinkt aan het Liverpool van zijn vroegere Feyenoord-trainer Arne Slot. The Reds zagen recent topaankoop Alexander Isak voor de komende maanden wegvallen en zouden in de Japanner een potentiële vervanger zien.

'Geen contact tussen Feyenoord en Liverpool over Ueda'

Artikel gaat verder onder video

1908 schrijft echter dat de geruchten over Ueda en Liverpool naar de prullenbak kunnen worden verwezen: "Er is geen contact met de club van Arne Slot en ook geen signalen dat er concrete interesse is", aldus de doorgaans goed ingevoerde site.

De Canadees Larin, die afgelopen zomer op huurbasis overkwam van RCD Mallorca, stelt op zijn beurt vooral teleur. In alle competities kwam Larin niet verder dan 289 speelminuten, verdeeld over elf wedstrijden. Alleen in het Europa League-duel met Panathinaikos (3-1 winst) kwam hij tot scoren. FR12.nl wist recent dan ook te melden dat de Canadees open zou staan voor een winters vertrek.

'Larin gaat zeker nog minuten maken'

Larin, Mallorca én Feyenoord hadden meer van de verhuurperiode van de Canadees verwacht, zo concludeert 1908 op basis van een rondgang langs verschillende betrokkenen. Zoals het er nu voorstaat zal de koopoptie in zijn huurovereenkomst dan ook niet door Feyenoord worden gelicht. Een winters vertrek zou echter niet aan de orde zijn: "Door de vele blessuregevallen in de selectie zijn alle spelers hard nodig en de verwachting is dat Larin daardoor zeker nog zijn minuten gaat maken", aldus de site.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

De transfers van Dennis te Kloese bij Feyenoord onder de loep: is de kritiek terecht?

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
Hancko laat nieuwe scheenbeschermers maken en toont opnieuw liefde voor Feyenoord

Hancko laat nieuwe scheenbeschermers maken en toont opnieuw liefde voor Feyenoord

  • Gisteren, 17:39
  • Gisteren, 17:39
Lutsharel Geertruida doneert 5.000 euro aan ouders van zieke Savi (1)

Lutsharel Geertruida doneert 5.000 euro aan ouders van zieke Savi (1)

  • Gisteren, 13:54
  • Gisteren, 13:54
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.860 Reacties
994 Dagen lid
18.670 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik kan me niet voorstellen dat dit gerucht over Ueda ook maar enigzins serieus werd genomen. Doet het prima in de eredivisie, maar het gat tussen ED en PL is heel erg groot. Helemaal als je direct naar een topclub binnen de PL gaat. Hij heeft daar nu niet de kwaliteiten voor wat mij betreft. Wat betreft Larin zou ik de huur niet vroegtijdig beëindigen. Is een extra optie voor als je aanvallend moet wisselen op het middenveld, kan hij achter de spits spelen. Zeker met het oog op alle blessures. Kan me wel voorstellen dat hij zelf open zou staan voor meer speeltijd elders.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.860 Reacties
994 Dagen lid
18.670 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik kan me niet voorstellen dat dit gerucht over Ueda ook maar enigzins serieus werd genomen. Doet het prima in de eredivisie, maar het gat tussen ED en PL is heel erg groot. Helemaal als je direct naar een topclub binnen de PL gaat. Hij heeft daar nu niet de kwaliteiten voor wat mij betreft. Wat betreft Larin zou ik de huur niet vroegtijdig beëindigen. Is een extra optie voor als je aanvallend moet wisselen op het middenveld, kan hij achter de spits spelen. Zeker met het oog op alle blessures. Kan me wel voorstellen dat hij zelf open zou staan voor meer speeltijd elders.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
18
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel