Feyenoord hoeft vooralsnog niet te vrezen voor een winters vertrek van clubtopscorer , die wordt gelinkt aan Liverpool. Ook de vooralsnog tegenvallende lijkt in de tweede seizoenshelft 'gewoon' in Rotterdam-Zuid te blijven. Dat wordt althans gemeld door 1908.nl.

Ueda lost in zijn derde seizoen bij Feyenoord alsnog zijn belofte in. De Japanner was in de eerste zeventien Eredivisiewedstrijden goed voor achttien doelpunten en is daarmee ruimschoots topscorer van de competitie. Ueda wordt her en der gelinkt aan het Liverpool van zijn vroegere Feyenoord-trainer Arne Slot. The Reds zagen recent topaankoop Alexander Isak voor de komende maanden wegvallen en zouden in de Japanner een potentiële vervanger zien.

'Geen contact tussen Feyenoord en Liverpool over Ueda'

1908 schrijft echter dat de geruchten over Ueda en Liverpool naar de prullenbak kunnen worden verwezen: "Er is geen contact met de club van Arne Slot en ook geen signalen dat er concrete interesse is", aldus de doorgaans goed ingevoerde site.

De Canadees Larin, die afgelopen zomer op huurbasis overkwam van RCD Mallorca, stelt op zijn beurt vooral teleur. In alle competities kwam Larin niet verder dan 289 speelminuten, verdeeld over elf wedstrijden. Alleen in het Europa League-duel met Panathinaikos (3-1 winst) kwam hij tot scoren. FR12.nl wist recent dan ook te melden dat de Canadees open zou staan voor een winters vertrek.

'Larin gaat zeker nog minuten maken'

Larin, Mallorca én Feyenoord hadden meer van de verhuurperiode van de Canadees verwacht, zo concludeert 1908 op basis van een rondgang langs verschillende betrokkenen. Zoals het er nu voorstaat zal de koopoptie in zijn huurovereenkomst dan ook niet door Feyenoord worden gelicht. Een winters vertrek zou echter niet aan de orde zijn: "Door de vele blessuregevallen in de selectie zijn alle spelers hard nodig en de verwachting is dat Larin daardoor zeker nog zijn minuten gaat maken", aldus de site.