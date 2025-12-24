Live voetbal

Valente krijgt een 9,9 van Rutjes: 'Wat hij laat zien, kan in het Rijksmuseum'

Nathan Rutjes
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
24 december 2025, 18:00   Bijgewerkt: 25 december 2025, 10:03

Geen speler van koploper PSV, maar Luciano Valente is de absolute ster van Eredivisie volgens Nathan Rutjes. De creatieve middenvelder is al heel snel niet meer uit de basis van Feyenoord te denken.

Voor de ploeg van Robin van Persie is de laatste periode teleurstellend geweest, maar dat neemt niet weg dat Valente zichzelf maar blijft profileren. Dat blijkt niet alleen op het veld, maar ook uit de statistieken. Zijn passing hoort bij de elite van de Eredivisie, enkel zijn lange ballen mogen nog wat verder aankomen (56%). De passes van Valente zijn heel vaak vooruit en creëert zo flink wat kansen voor Feyenoord. De speler met Italiaanse roots zorgt voor rust op het middenveld. Als hij defensief nog wat bijspijkert, vormt hij het complete plaatje.

Valente is dan ook de naam die direct bij Rutjes opkomt, als hij wordt gevraagd naar de grootste smaakmaker van de eerste seizoenshelft van de Eredivisie. "Dat kan er maar één zijn: Valente. Natuurlijk. Eigenlijk elke voetballer die op welk niveau dan ook voetbalt kan waanzinnig genieten van wat hij met de bal aan zijn voeten doet. Ik kan zelf ook genieten van een geweldige tackle of het veroveren van de bal, maar wat Valente soms met de bal laat zien… dat kan echt in het Rijksmuseum. Ik geniet echt enorm van hem", zegt Valente tegen FCUpdate.

'Een 9,9 voor de grootste verrassing van het seizoen'

Later noemt de oud-voetballer Valente ook de grootste verrassing van dit seizoen. "Ik geef hem een 9,9, ook omdat ik gelijk FC Groningen in het verhaal meeneem. Als jongen uit de eigen jeugdopleiding heeft hij daar een podium gekregen en maakte hij afgelopen zomer een prachtige binnenlandse transfer, voordat hij naar het buitenland gaat." Valente speelde jarenlang voor de groenwitte formatie en werd daar steeds belangrijker. Feyenoord-supporters zijn echter bang dat de middenvelder niet heel lang meer in De Kuip te bewonderen zal zijn.

Rutjes vindt dat het niet onderschat mag worden dat Valente al heel snel zonder zonder vrees voetbalde. "Spelen in De Kuip, dat is pittig hè? Hij begon nog op de bank, terwijl hij misschien een van onze betere spelers in het Nederlandse voetbal. Hij is rustig gebleven, is geacclimatiseerd en presteert nu geweldig." Als Feyenoord zonder Valente speelt, scheelt dat duidelijk een slok op een borrel.

Feyenoord-speler Quinten Timber

Broertjes samen bij Arsenal? 'Als Premier League-club zou ik een flink bedrag voor Timber neerleggen'

Overleden in 2025: van Feyenoord-iconen tot de tragische dood van Diogo Jota

Overleden in 2025: van Feyenoord-iconen tot de tragische dood van Diogo Jota

FC Groningen heeft beet: Thom van Bergen zet handtekening onder nieuw contract

FC Groningen heeft beet: Thom van Bergen zet handtekening onder nieuw contract

avatar

Er zijn spelers waar je naar kijkt, en er zijn spelers waar je naar moet blijven kijken. Luciano Valente hoort onmiskenbaar tot die laatste categorie. Wat hij laat zien, overstijgt vorm, statistiek en zelfs resultaat. Dit is voetbal met een hoofdletter V. Rust, overzicht, timing, durf, alles klopt. Soms raak je als supporter bijna opgewonden van zoveel controle en elegantie, zo geniaal is het wat hij met de bal doet. In een elftal dat kraakt, piept en zoekende is, staat Valente daar alsof hij al tien jaar De Kuip beheerst. Geen angst, geen paniek, geen ruis. Alleen maar zuiverheid. Zijn passes zijn vooruit, functioneel en creatief tegelijk. Hij versnelt het spel zonder te forceren en vertraagt het zonder het dood te maken. Dat is een gave die je niet aanleert, dat heb je of je hebt het niet. En het mooiste is dat het allemaal zo vanzelfsprekend oogt. Alsof hij even een potje straatvoetbal speelt op een zondagmiddag, terwijl om hem heen de boel soms compleet in brand staat. Je ziet het aan alles, dit is een speler die het spel begrijpt, leest en dicteert. Zet je hem uit het elftal, dan verdwijnt niet alleen kwaliteit, maar ook rust, logica en samenhang. Nathan Rutjes heeft groot gelijk. Wat Valente soms met de bal doet, is museumwaardig. Geen overdreven circus, geen zinloze trucjes, maar pure, functionele schoonheid. Dit is het soort speler waarvoor je naar het stadion gaat, waarvoor je blijft kijken als het even tegenzit. Superlatieven schieten tekort. Prachtig, geniaal, verfijnd, essentieel. En ja, we mogen best bang zijn dat hij hier niet lang blijft. Zulke spelers zijn zeldzaam, zeker in Nederland. Maar zolang hij er is, moeten we ervan genieten. Want dit is geen hype, geen toevalstreffer, geen fase. Dit is klasse. En klasse verloochent zich nooit. Luciano Valente is geen lichtpuntje. Hij is het licht.

the furyan
66 Reacties
27 Dagen lid
102 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Valente is absoluut een speler die je team beter maakt en een steekpasses techniek heeft a la Guti. Iedereen die wat anders zegt moet je niet serieus nemen dat zijn geen voetbalkenners dat zijn grappenmakers.

Vriendje Stokvis
1.688 Reacties
461 Dagen lid
8.650 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En een goudmijn.

Docker
491 Reacties
38 Dagen lid
1.277 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Mijn God, is het Valente promotieteam wakker? Wat een overdreven gezwets zeg.

FrankdeG
456 Reacties
38 Dagen lid
1.500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van Mister positivo Rutjes krijgt iedereen een 10. Dus een 9,9 is nog laag voor zijn doen. Valente is duidelijk nog geen feijenoord materiaal. Echte aanvoerder en leider Timber en Hwang en Moder moet hij nog voor zich dulden.En dan nog recordaankoop van 15mln Steijn. Op termijn zou hij wel een vaste waarde kunnen worden. Hij moet zich de komende periode richten dat hij 90 minuten kan voetballen. Hij doet mij altijd denken aan Brobbey. Valente maakt vaak de 90 minuten nog niet vol omdat hij het niveau nog niet volhoudt. Dat is zijn belangrijkste verbeterpunt.

Positievo
26 Reacties
2 Dagen lid
26 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG het is bijzonder hoe vaak je de plank mis kan slaan in zo’n klein stukje maar laten we het positief benaderen. Valente speelde dit seizoen 10x 90 minuten en 8x meer dan 75 minuten (oefenwedstrijden niet meegeteld natuurlijk). Waar haal je vandaan dat hij geen 90 minuten kan spelen? Hij is met zijn ontwikkeling eigenlijk de eerste naam die op het wedstrijdformulier komt, echt een speler die jij zwaar onderschat. Zit je afgunst richting de speler of richting de club? Is het misschien omdat hij in Oranje zit en Veerman niet?

PSV bril!
275 Reacties
329 Dagen lid
683 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker 1 van de leukste voetballers nu in de ED., waar ik graag naar kijk. Jammer dat het team waar ie nu speelt niet in balans is. Als ie slim is, maakt ie een winter transfer naar een club onder de rivieren 😃😉.

Positievo
26 Reacties
2 Dagen lid
26 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Als we over Anthony achtige bedragen gaan praten is alles mogelijk natuurlijk 😉😂.

Vriendje Stokvis
1.688 Reacties
461 Dagen lid
8.650 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geweldige speler ook als mens. Heeft de juiste drive geen poeha maar doe maar gewoon gedrag. Veel clubs zijn jaloers op het kleine Feyenoord die hier in de toekomst flink aan gaat verdienen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

avatar

Er zijn spelers waar je naar kijkt, en er zijn spelers waar je naar moet blijven kijken. Luciano Valente hoort onmiskenbaar tot die laatste categorie. Wat hij laat zien, overstijgt vorm, statistiek en zelfs resultaat. Dit is voetbal met een hoofdletter V. Rust, overzicht, timing, durf, alles klopt. Soms raak je als supporter bijna opgewonden van zoveel controle en elegantie, zo geniaal is het wat hij met de bal doet. In een elftal dat kraakt, piept en zoekende is, staat Valente daar alsof hij al tien jaar De Kuip beheerst. Geen angst, geen paniek, geen ruis. Alleen maar zuiverheid. Zijn passes zijn vooruit, functioneel en creatief tegelijk. Hij versnelt het spel zonder te forceren en vertraagt het zonder het dood te maken. Dat is een gave die je niet aanleert, dat heb je of je hebt het niet. En het mooiste is dat het allemaal zo vanzelfsprekend oogt. Alsof hij even een potje straatvoetbal speelt op een zondagmiddag, terwijl om hem heen de boel soms compleet in brand staat. Je ziet het aan alles, dit is een speler die het spel begrijpt, leest en dicteert. Zet je hem uit het elftal, dan verdwijnt niet alleen kwaliteit, maar ook rust, logica en samenhang. Nathan Rutjes heeft groot gelijk. Wat Valente soms met de bal doet, is museumwaardig. Geen overdreven circus, geen zinloze trucjes, maar pure, functionele schoonheid. Dit is het soort speler waarvoor je naar het stadion gaat, waarvoor je blijft kijken als het even tegenzit. Superlatieven schieten tekort. Prachtig, geniaal, verfijnd, essentieel. En ja, we mogen best bang zijn dat hij hier niet lang blijft. Zulke spelers zijn zeldzaam, zeker in Nederland. Maar zolang hij er is, moeten we ervan genieten. Want dit is geen hype, geen toevalstreffer, geen fase. Dit is klasse. En klasse verloochent zich nooit. Luciano Valente is geen lichtpuntje. Hij is het licht.

the furyan
66 Reacties
27 Dagen lid
102 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Valente is absoluut een speler die je team beter maakt en een steekpasses techniek heeft a la Guti. Iedereen die wat anders zegt moet je niet serieus nemen dat zijn geen voetbalkenners dat zijn grappenmakers.

Vriendje Stokvis
1.688 Reacties
461 Dagen lid
8.650 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En een goudmijn.

Docker
491 Reacties
38 Dagen lid
1.277 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Mijn God, is het Valente promotieteam wakker? Wat een overdreven gezwets zeg.

FrankdeG
456 Reacties
38 Dagen lid
1.500 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Van Mister positivo Rutjes krijgt iedereen een 10. Dus een 9,9 is nog laag voor zijn doen. Valente is duidelijk nog geen feijenoord materiaal. Echte aanvoerder en leider Timber en Hwang en Moder moet hij nog voor zich dulden.En dan nog recordaankoop van 15mln Steijn. Op termijn zou hij wel een vaste waarde kunnen worden. Hij moet zich de komende periode richten dat hij 90 minuten kan voetballen. Hij doet mij altijd denken aan Brobbey. Valente maakt vaak de 90 minuten nog niet vol omdat hij het niveau nog niet volhoudt. Dat is zijn belangrijkste verbeterpunt.

Positievo
26 Reacties
2 Dagen lid
26 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG het is bijzonder hoe vaak je de plank mis kan slaan in zo’n klein stukje maar laten we het positief benaderen. Valente speelde dit seizoen 10x 90 minuten en 8x meer dan 75 minuten (oefenwedstrijden niet meegeteld natuurlijk). Waar haal je vandaan dat hij geen 90 minuten kan spelen? Hij is met zijn ontwikkeling eigenlijk de eerste naam die op het wedstrijdformulier komt, echt een speler die jij zwaar onderschat. Zit je afgunst richting de speler of richting de club? Is het misschien omdat hij in Oranje zit en Veerman niet?

PSV bril!
275 Reacties
329 Dagen lid
683 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zeker 1 van de leukste voetballers nu in de ED., waar ik graag naar kijk. Jammer dat het team waar ie nu speelt niet in balans is. Als ie slim is, maakt ie een winter transfer naar een club onder de rivieren 😃😉.

Positievo
26 Reacties
2 Dagen lid
26 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Als we over Anthony achtige bedragen gaan praten is alles mogelijk natuurlijk 😉😂.

Vriendje Stokvis
1.688 Reacties
461 Dagen lid
8.650 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geweldige speler ook als mens. Heeft de juiste drive geen poeha maar doe maar gewoon gedrag. Veel clubs zijn jaloers op het kleine Feyenoord die hier in de toekomst flink aan gaat verdienen.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

