Geen speler van koploper PSV, maar is de absolute ster van Eredivisie volgens Nathan Rutjes. De creatieve middenvelder is al heel snel niet meer uit de basis van Feyenoord te denken.

Voor de ploeg van Robin van Persie is de laatste periode teleurstellend geweest, maar dat neemt niet weg dat Valente zichzelf maar blijft profileren. Dat blijkt niet alleen op het veld, maar ook uit de statistieken. Zijn passing hoort bij de elite van de Eredivisie, enkel zijn lange ballen mogen nog wat verder aankomen (56%). De passes van Valente zijn heel vaak vooruit en creëert zo flink wat kansen voor Feyenoord. De speler met Italiaanse roots zorgt voor rust op het middenveld. Als hij defensief nog wat bijspijkert, vormt hij het complete plaatje.

Valente is dan ook de naam die direct bij Rutjes opkomt, als hij wordt gevraagd naar de grootste smaakmaker van de eerste seizoenshelft van de Eredivisie. "Dat kan er maar één zijn: Valente. Natuurlijk. Eigenlijk elke voetballer die op welk niveau dan ook voetbalt kan waanzinnig genieten van wat hij met de bal aan zijn voeten doet. Ik kan zelf ook genieten van een geweldige tackle of het veroveren van de bal, maar wat Valente soms met de bal laat zien… dat kan echt in het Rijksmuseum. Ik geniet echt enorm van hem", zegt Valente tegen FCUpdate.

'Een 9,9 voor de grootste verrassing van het seizoen'

Later noemt de oud-voetballer Valente ook de grootste verrassing van dit seizoen. "Ik geef hem een 9,9, ook omdat ik gelijk FC Groningen in het verhaal meeneem. Als jongen uit de eigen jeugdopleiding heeft hij daar een podium gekregen en maakte hij afgelopen zomer een prachtige binnenlandse transfer, voordat hij naar het buitenland gaat." Valente speelde jarenlang voor de groenwitte formatie en werd daar steeds belangrijker. Feyenoord-supporters zijn echter bang dat de middenvelder niet heel lang meer in De Kuip te bewonderen zal zijn.

Rutjes vindt dat het niet onderschat mag worden dat Valente al heel snel zonder zonder vrees voetbalde. "Spelen in De Kuip, dat is pittig hè? Hij begon nog op de bank, terwijl hij misschien een van onze betere spelers in het Nederlandse voetbal. Hij is rustig gebleven, is geacclimatiseerd en presteert nu geweldig." Als Feyenoord zonder Valente speelt, scheelt dat duidelijk een slok op een borrel.

