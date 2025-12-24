Geen speler van koploper PSV, maar Luciano Valente is de absolute ster van Eredivisie volgens Nathan Rutjes. De creatieve middenvelder is al heel snel niet meer uit de basis van Feyenoord te denken.
Voor de ploeg van Robin van Persie is de laatste periode teleurstellend geweest, maar dat neemt niet weg dat Valente zichzelf maar blijft profileren. Dat blijkt niet alleen op het veld, maar ook uit de statistieken. Zijn passing hoort bij de elite van de Eredivisie, enkel zijn lange ballen mogen nog wat verder aankomen (56%). De passes van Valente zijn heel vaak vooruit en creëert zo flink wat kansen voor Feyenoord. De speler met Italiaanse roots zorgt voor rust op het middenveld. Als hij defensief nog wat bijspijkert, vormt hij het complete plaatje.
Valente is dan ook de naam die direct bij Rutjes opkomt, als hij wordt gevraagd naar de grootste smaakmaker van de eerste seizoenshelft van de Eredivisie. "Dat kan er maar één zijn: Valente. Natuurlijk. Eigenlijk elke voetballer die op welk niveau dan ook voetbalt kan waanzinnig genieten van wat hij met de bal aan zijn voeten doet. Ik kan zelf ook genieten van een geweldige tackle of het veroveren van de bal, maar wat Valente soms met de bal laat zien… dat kan echt in het Rijksmuseum. Ik geniet echt enorm van hem", zegt Valente tegen FCUpdate.
Later noemt de oud-voetballer Valente ook de grootste verrassing van dit seizoen. "Ik geef hem een 9,9, ook omdat ik gelijk FC Groningen in het verhaal meeneem. Als jongen uit de eigen jeugdopleiding heeft hij daar een podium gekregen en maakte hij afgelopen zomer een prachtige binnenlandse transfer, voordat hij naar het buitenland gaat." Valente speelde jarenlang voor de groenwitte formatie en werd daar steeds belangrijker. Feyenoord-supporters zijn echter bang dat de middenvelder niet heel lang meer in De Kuip te bewonderen zal zijn.
Rutjes vindt dat het niet onderschat mag worden dat Valente al heel snel zonder zonder vrees voetbalde. "Spelen in De Kuip, dat is pittig hè? Hij begon nog op de bank, terwijl hij misschien een van onze betere spelers in het Nederlandse voetbal. Hij is rustig gebleven, is geacclimatiseerd en presteert nu geweldig." Als Feyenoord zonder Valente speelt, scheelt dat duidelijk een slok op een borrel.
Bekijk hier de hoogtepunten uit ons interview met Rutjes!
Er zijn spelers waar je naar kijkt, en er zijn spelers waar je naar moet blijven kijken. Luciano Valente hoort onmiskenbaar tot die laatste categorie. Wat hij laat zien, overstijgt vorm, statistiek en zelfs resultaat. Dit is voetbal met een hoofdletter V. Rust, overzicht, timing, durf, alles klopt. Soms raak je als supporter bijna opgewonden van zoveel controle en elegantie, zo geniaal is het wat hij met de bal doet. In een elftal dat kraakt, piept en zoekende is, staat Valente daar alsof hij al tien jaar De Kuip beheerst. Geen angst, geen paniek, geen ruis. Alleen maar zuiverheid. Zijn passes zijn vooruit, functioneel en creatief tegelijk. Hij versnelt het spel zonder te forceren en vertraagt het zonder het dood te maken. Dat is een gave die je niet aanleert, dat heb je of je hebt het niet. En het mooiste is dat het allemaal zo vanzelfsprekend oogt. Alsof hij even een potje straatvoetbal speelt op een zondagmiddag, terwijl om hem heen de boel soms compleet in brand staat. Je ziet het aan alles, dit is een speler die het spel begrijpt, leest en dicteert. Zet je hem uit het elftal, dan verdwijnt niet alleen kwaliteit, maar ook rust, logica en samenhang. Nathan Rutjes heeft groot gelijk. Wat Valente soms met de bal doet, is museumwaardig. Geen overdreven circus, geen zinloze trucjes, maar pure, functionele schoonheid. Dit is het soort speler waarvoor je naar het stadion gaat, waarvoor je blijft kijken als het even tegenzit. Superlatieven schieten tekort. Prachtig, geniaal, verfijnd, essentieel. En ja, we mogen best bang zijn dat hij hier niet lang blijft. Zulke spelers zijn zeldzaam, zeker in Nederland. Maar zolang hij er is, moeten we ervan genieten. Want dit is geen hype, geen toevalstreffer, geen fase. Dit is klasse. En klasse verloochent zich nooit. Luciano Valente is geen lichtpuntje. Hij is het licht.
Van Mister positivo Rutjes krijgt iedereen een 10. Dus een 9,9 is nog laag voor zijn doen. Valente is duidelijk nog geen feijenoord materiaal. Echte aanvoerder en leider Timber en Hwang en Moder moet hij nog voor zich dulden.En dan nog recordaankoop van 15mln Steijn. Op termijn zou hij wel een vaste waarde kunnen worden. Hij moet zich de komende periode richten dat hij 90 minuten kan voetballen. Hij doet mij altijd denken aan Brobbey. Valente maakt vaak de 90 minuten nog niet vol omdat hij het niveau nog niet volhoudt. Dat is zijn belangrijkste verbeterpunt.
@FrankdeG het is bijzonder hoe vaak je de plank mis kan slaan in zo’n klein stukje maar laten we het positief benaderen. Valente speelde dit seizoen 10x 90 minuten en 8x meer dan 75 minuten (oefenwedstrijden niet meegeteld natuurlijk). Waar haal je vandaan dat hij geen 90 minuten kan spelen? Hij is met zijn ontwikkeling eigenlijk de eerste naam die op het wedstrijdformulier komt, echt een speler die jij zwaar onderschat. Zit je afgunst richting de speler of richting de club? Is het misschien omdat hij in Oranje zit en Veerman niet?
