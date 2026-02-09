Carl Hoefkens leek bij NAC Breda lange tijd stevig in het zadel te zitten, maar de druk op de Belgische oefenmeester is na de recente resultaten plotseling enorm toegenomen. Waar de clubleiding eerder nog onvoorwaardelijke steun uitsprak, lijkt de nederlaag tegen Excelsior (0-2) de verhoudingen op scherp te hebben gezet. Volgens clubwatcher Joost Blaauwhof van Voetbal International kan de trainer zich in het Rat Verlegh Stadion geen misstappen meer veroorloven.

In Breda probeerde men dit seizoen juist rust en stabiliteit uit te stralen. De club wilde definitief afrekenen met het imago van een trainerskerkhof, waardoor er intern nauwelijks werd getwijfeld aan Hoefkens, ook al vielen de resultaten voor de buitenwacht al langer tegen. Na het verlies tegen directe concurrent Excelsior is die sfeer omgeslagen. Het vertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen en de roep om verandering klinkt steeds luider.

Blaauwhof spreekt van de week van de waarheid

In zijn berichtgeving op X is Blaauwhof duidelijk over de penibele situatie waarin de trainer zich bevindt. Hij spreekt van een 'week van de waarheid' voor de Bredase ploeg. De club staat momenteel onderaan de Eredivisie en treft met Heracles Almelo opnieuw een ploeg die vecht tegen degradatie. "Zonder resultaat zal de positie van de coach écht onder druk komen", zo laat de clubwatcher weten over de naderende confrontatie in Almelo.

Situatie bij NAC nijpend na nederlaag tegen Excelsior

Het verlies in eigen huis tegen de Rotterdammers is hard aangekomen. Niet alleen de punten, maar ook de manier waarop er werd verloren, zorgt voor onrust. Blaauwhof benadrukt dat Hoefkens de achterban en de clubleiding snel weer aan zijn zijde moet zien te krijgen om zijn baan te redden. "Dat moet hij snel terug zien te winnen, want de situatie is nijpend", schrijft de journalist. Hij voegt daar aan toe dat de tijd van festiviteiten voorlopig voorbij is: "Bij NAC is er geen ruimte meer voor een polonaise".