Voedingsdeskundige over gezondheidsdip bij voetbalfans: spanning, snacks en samen kijken

Tijdens het voetbalseizoen maakt bijna de helft van de voetbalfans ongezondere keuzes. Uit onderzoek van P1 Travel uitgevoerd door PanelWizard , blijkt dat 45,5% vaker ongezond eet of drinkt tijdens het kijken van een wedstrijd. Ook drinkt 33,1% meer alcohol en vindt 32,4% het moeilijker om gezonde keuzes te maken. Voedingswetenschapper Jaap Seidell herkent dit patroon: de combinatie van samen kijken, emotie en aangeboden snacks maakt gezond kiezen lastiger.

Voetbal kijken heeft daarnaast invloed op de leefstijl van fans. 24,5% sport minder of slaat een sportsessie over, als er die dag voetbal wordt gekeken. Ook geeft 28% op wedstrijddagen meer geld uit aan eten en drinken. Vooral jongere kijkers (<30 jaar) en huishoudens met jonge kinderen (t/m 12 jaar) scoren hoog op deze ongezonde keuzes. Mannen (38,9%) drinken vaker meer alcohol dan vrouwen (24,8%).

Samen voetbal kijken verleidt fans nog sneller

Gezelligheid maakt gezond kiezen lastiger, zo blijkt uit het onderzoek. De verschillen zijn namelijk opvallend: maar liefst 51,7% van de samenkijkers eet of drinkt ongezonder, tegenover 30,3% van de solokijkers. Ook bestellen groepen vaker snacks en drinken ze vaker alcohol tijdens de wedstrijden. De sociale factor lijkt een rol te spelen bij deze ongezondere patronen.

Jaap Seidell, voedingswetenschapper, auteur en hoogleraar, herkent dit patroon: “Het kijken naar sport gaat in Nederland vaak gepaard met chips, bier, pizza en frisdrank. Dit patroon is geen toeval, maar een mix van psychologische, sociale en commerciële factoren. Sport kijken kan emotioneel zijn en dan hebben mensen behoefte aan comfort food. Daarnaast is samen snacken een vast ritueel bij het kijken naar sport en dat wordt bevorderd door intensieve marketing (onder meer door sponsoring) en beschikbaarheid van ongezond eten en drinken. Haal daarom gezonde snacks in huis of neem ze mee naar de wedstrijd.”

Voetbal kijken bewezen recept voor extra calorieën

Het onderzoek sluit bovendien aan bij eerdere bevindingen, bijvoorbeeld door het RIVM en het Voedingscentrum. Het RIVM benadrukte al eens hoe sociale invloed aantoonbaar effect heeft op hoeveel mensen eten, vooral als het gaat om snacks. Het Voedingscentrum stelt dat mensen hun eetgedrag aanpassen tijdens sociale gelegenheden, waarbij samen eten vaak leidt tot meer eten.

Een wetenschappelijke publicatie in Appetite toonde al eens aan dat tv-kijken bijdraagt aan de inname van calorieën. En de Journal of Studies on Alcohol and Drugs publiceerde onderzoek waaruit blijkt dat mannen meer alcohol drinken op Super Bowl-zondag.

“Voetbal verbindt mensen, vooral in het stadion, maar ook thuis of bij vrienden. Samen kijken is meer dan vermaak, het beïnvloedt ook wat en hoe we eten en drinken. Het contrast is opvallend: de sport zelf bevordert conditie en gezondheid, terwijl het kijken naar wedstrijden vaak samen gaat met ongezondere gewoontes. Inzicht in deze patronen kan helpen om bewuster keuzes te maken tijdens het kijken,” zegt Emma Berger, woordvoerder bij P1 Travel.