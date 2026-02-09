“Ik schaam me er zelfs een beetje voor”, sprak Excelsior-trainer Ruben den Uil vrijdagavond na de 0-2-zege van de Kralingers op NAC Breda. Hoewel de Rotterdammers – met een man meer – verre van groots speelden, sloegen ze een belangrijke slag in de degradatiestrijd. Kijkend naar de cijfers hoeft Excelsior zich allesbehalve te schamen voor dit seizoen.

De eerste drie duels gingen verloren, maar daarna is promovendus Excelsior bezig aan een erg sterke terugkeer in de Eredivisie. Zonder écht grote aankopen – en met een groot aantal spelers die vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie al belangrijk waren – staan de Rotterdammers al op 26 punten. Dat is knap.

Vooral in de laatste tien duels presteert de ploeg van Den Uil uitstekend. Wat heet: als er een ranglijst wordt opgemaakt van de laatste tien wedstrijden, bezet Excelsior een knappe zesde plek. Wat extra knap is: de Kralingers - die beschikken over minimale middelen - troffen in die periode liefst zes ploegen uit de huidige top-10 van de ranglijst, waarvan ze punten wisten te pakken tegen vier ploegen.

Goed tegen directe concurrenten

Die knappe reeks begon met de historische uitzege bij Ajax (1-2). Voor het eerst in 25 ontmoetingen wist Excelsior, door twee goals van smaakmaker Noah Naujoks, te winnen in Amsterdam. Juist die wedstrijd lijkt de ploeg een boost te hebben gegeven. Direct na de winst in het Johan Cruijff Arena bleef Excelsior overeind tegen NAC (1-0), PEC Zwolle (2-1) en Telstar (2-2).

Lastige kluif voor de subtop

Maar ook tegen clubs uit de subtop hoeft de promovendus tot dusverre niet te vrezen. Dat blijkt uit een blik op de afgelopen vier ongeslagen wedstrijden. Excelsior speelde daarin tegen AZ, FC Twente (beiden uit) en Ajax. Geen van die duels werd verloren; ze eindigden allemaal in een gelijkspel. Eerder dit jaar won Excelsior al van Twente.

Afgelopen vrijdag zette de Rotterdammers in Breda een stap naar handhaving, al is de ploeg van Den Uil er nog niet. Met nog twaalf wedstrijden voor de boeg is de voorsprong op de degradatiestreep negen punten. Maar desondanks: het seizoen van Excelsior is tot dusverre allesbehalve beschamend.