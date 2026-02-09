Tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord is het na afloop onrustig geweest rond het stadion. Uitsupporters van Feyenoord zochten daarbij de confrontatie met aanhangers van de thuisploeg, zo bevestigt de politie. Volgens de autoriteiten probeerde een groep Feyenoord-supporters zich los te maken van de parkeerplaats waar zij waren verzameld, vermoedelijk met het doel om richting de fans van FC Utrecht te gaan.

De sfeer rondom de wedstrijd, die door Feyenoord met 0-1 werd gewonnen, sloeg na afloop om toen de meegereisde supporters werden geconfronteerd met de ME. Er werd gebruikgemaakt van pepperspray en de wapenstok om de fans de bussen in te krijgen. Feyenoord liet gisteren in een officiële verklaring al weten dat de beelden en verhalen van ooggetuigen een zorgwekkend beeld schetsen.

Artikel gaat verder onder video

“Feyenoord wil niet voorbarig definitieve conclusies trekken maar uit op sociale media geplaatste beelden en uit verhalen van ooggetuigen komt sterk het beeld naar voren dat er door een deel van de politie onnodig zeer hardhandig is opgetreden voor en vooral na afloop van de wedstrijd FC Utrecht - Feyenoord”, zo meldde de club op de eigen website.

Politie Utrecht spreekt van een poging tot uitbraak

Vanuit de politie klinkt een heel ander geluid over de gebeurtenissen op het parkeerterrein. Volgens de officiële lezing zochten de meegereisde fans de confrontatie op met tegenstanders en was er sprake van een dreigende situatie waarbij de openbare orde in het geding kwam. De inzet van de eenheid was volgens de autoriteiten noodzakelijk om de groepen te scheiden en de bussen veilig te laten vertrekken.

“Hierbij probeerden de Feyenoord-supporters uit te breken vanuit de parkeerplaats waar zij zich op dat moment bevonden”, zo laat de politie weten over het moment dat de ME besloot in te grijpen. De politie benadrukt dat zij op de hoogte zijn van de beelden die online circuleren, maar zij blijven bij het standpunt dat de situatie op het parkeerterrein om een kordaat optreden vroeg.

Sectorhoofd Van Hartskamp verontwaardigd over gedrag

Johan van Hartskamp, het sectorhoofd van de politie Utrecht, heeft geen goed woord over voor de gebeurtenissen rondom de wedstrijd in de Galgenwaard. Hij stoort zich aan de houding van de supporters die gisteren aanwezig waren. “Ik ben hevig verontwaardigd door de houding en het gedrag van deze supporters”, zo klinkt het uit de mond van het sectorhoofd.

Hoewel de focus nu ligt op het optreden tegen de uitfans, bleek uit informatie van de gemeente dat de onrust niet van één kant kwam. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht meldde gisteren namelijk dat supporters van FC Utrecht de fans van Feyenoord opzochten bij het parkeerterrein. In de nasleep van de incidenten heeft de politie twee aanhoudingen verricht.

Eén persoon werd opgepakt voor opruiing, terwijl een ander werd aangehouden omdat deze een lopend stadionverbod negeerde. Het is nog onduidelijk of deze laatste persoon een supporter van Feyenoord of FC Utrecht is. De clubleiding van de Rotterdammers wil in elk geval de onderste steen boven krijgen over de behandeling van hun supporters in Utrecht.