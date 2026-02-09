Tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord is het na afloop onrustig geweest rond het stadion. Uitsupporters van Feyenoord zochten daarbij de confrontatie met aanhangers van de thuisploeg, zo bevestigt de politie. Volgens de autoriteiten probeerde een groep Feyenoord-supporters zich los te maken van de parkeerplaats waar zij waren verzameld, vermoedelijk met het doel om richting de fans van FC Utrecht te gaan.
De sfeer rondom de wedstrijd, die door Feyenoord met 0-1 werd gewonnen, sloeg na afloop om toen de meegereisde supporters werden geconfronteerd met de ME. Er werd gebruikgemaakt van pepperspray en de wapenstok om de fans de bussen in te krijgen. Feyenoord liet gisteren in een officiële verklaring al weten dat de beelden en verhalen van ooggetuigen een zorgwekkend beeld schetsen.
“Feyenoord wil niet voorbarig definitieve conclusies trekken maar uit op sociale media geplaatste beelden en uit verhalen van ooggetuigen komt sterk het beeld naar voren dat er door een deel van de politie onnodig zeer hardhandig is opgetreden voor en vooral na afloop van de wedstrijd FC Utrecht - Feyenoord”, zo meldde de club op de eigen website.
Vanuit de politie klinkt een heel ander geluid over de gebeurtenissen op het parkeerterrein. Volgens de officiële lezing zochten de meegereisde fans de confrontatie op met tegenstanders en was er sprake van een dreigende situatie waarbij de openbare orde in het geding kwam. De inzet van de eenheid was volgens de autoriteiten noodzakelijk om de groepen te scheiden en de bussen veilig te laten vertrekken.
“Hierbij probeerden de Feyenoord-supporters uit te breken vanuit de parkeerplaats waar zij zich op dat moment bevonden”, zo laat de politie weten over het moment dat de ME besloot in te grijpen. De politie benadrukt dat zij op de hoogte zijn van de beelden die online circuleren, maar zij blijven bij het standpunt dat de situatie op het parkeerterrein om een kordaat optreden vroeg.
Johan van Hartskamp, het sectorhoofd van de politie Utrecht, heeft geen goed woord over voor de gebeurtenissen rondom de wedstrijd in de Galgenwaard. Hij stoort zich aan de houding van de supporters die gisteren aanwezig waren. “Ik ben hevig verontwaardigd door de houding en het gedrag van deze supporters”, zo klinkt het uit de mond van het sectorhoofd.
Hoewel de focus nu ligt op het optreden tegen de uitfans, bleek uit informatie van de gemeente dat de onrust niet van één kant kwam. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht meldde gisteren namelijk dat supporters van FC Utrecht de fans van Feyenoord opzochten bij het parkeerterrein. In de nasleep van de incidenten heeft de politie twee aanhoudingen verricht.
Eén persoon werd opgepakt voor opruiing, terwijl een ander werd aangehouden omdat deze een lopend stadionverbod negeerde. Het is nog onduidelijk of deze laatste persoon een supporter van Feyenoord of FC Utrecht is. De clubleiding van de Rotterdammers wil in elk geval de onderste steen boven krijgen over de behandeling van hun supporters in Utrecht.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je mag ingrijpen naar gelang de situatie. Als er 2 in het hek hangen mag je knuppelen, als ze daarna staan te wachten om de bus in te stappen mag je geen geweld meer gebruiken. Deze MEers en Romeo’s hebben gewoon mensen mishandeld
De politie zit tussen twee kampen en probeert nu hun straatje schoon te vegen door supporters de schuld te geven. Ik ga niet zeggen dat deze heilig zijn en er zal heus wel iets gebeurt zijn maar dit geweld slaat nergens op ME'ers. Leg dan maar eens uit beste ME waarom je nog iemand die al in de bus zit met paperspray moet bespuiten en met een wapenstok moet slaan die al in de BUS stond of zat. Het lijkt wel of de gehele ME genoven heeft en opgefokt was en zo rende ze van de ene kant naar de andere kant om te kunnen meppen. Waarom liepen er ME'ers in jeans ??? is dat een nieuw politietenue??? waarom ga je supporters van Feyenoord de schuld geven dat ze uitgeboken waren en daarna zeggen dat het FC Utrecht supporters waren. Wel heel erg tegenstrijdig. Waarom moet je mensen die rustig naar de bus liepen bespuiten met paperspray en traangas en even flink aanpakken met de wapenstok. Waarom moet een burgemeester vooraf zeggen dat er vuurwerk mee gebracht zou worden wat ze vernomen had via geruchten. Gaan we voortaan op geruchten af of wil je populair zijn. Het slaat kant nog wal wat daar gebeurt is en waar straf verdient wordt moet er gestraft worden maar opfokken en de boel opjennen is nergens voor nodig. Mensen die nergens iets mee te maken hadden werden afgeranseld en bespoten, te gek voor woorden en ja natuurlijk wordt de ME beschermd en in het gelijk gesteld. Natuurlijk moet een Burgemeester haar gelijk krijgen. Schande voor de sport.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je mag ingrijpen naar gelang de situatie. Als er 2 in het hek hangen mag je knuppelen, als ze daarna staan te wachten om de bus in te stappen mag je geen geweld meer gebruiken. Deze MEers en Romeo’s hebben gewoon mensen mishandeld
De politie zit tussen twee kampen en probeert nu hun straatje schoon te vegen door supporters de schuld te geven. Ik ga niet zeggen dat deze heilig zijn en er zal heus wel iets gebeurt zijn maar dit geweld slaat nergens op ME'ers. Leg dan maar eens uit beste ME waarom je nog iemand die al in de bus zit met paperspray moet bespuiten en met een wapenstok moet slaan die al in de BUS stond of zat. Het lijkt wel of de gehele ME genoven heeft en opgefokt was en zo rende ze van de ene kant naar de andere kant om te kunnen meppen. Waarom liepen er ME'ers in jeans ??? is dat een nieuw politietenue??? waarom ga je supporters van Feyenoord de schuld geven dat ze uitgeboken waren en daarna zeggen dat het FC Utrecht supporters waren. Wel heel erg tegenstrijdig. Waarom moet je mensen die rustig naar de bus liepen bespuiten met paperspray en traangas en even flink aanpakken met de wapenstok. Waarom moet een burgemeester vooraf zeggen dat er vuurwerk mee gebracht zou worden wat ze vernomen had via geruchten. Gaan we voortaan op geruchten af of wil je populair zijn. Het slaat kant nog wal wat daar gebeurt is en waar straf verdient wordt moet er gestraft worden maar opfokken en de boel opjennen is nergens voor nodig. Mensen die nergens iets mee te maken hadden werden afgeranseld en bespoten, te gek voor woorden en ja natuurlijk wordt de ME beschermd en in het gelijk gesteld. Natuurlijk moet een Burgemeester haar gelijk krijgen. Schande voor de sport.