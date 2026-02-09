Pierre van Hooijdonk mist een bepaalde gretigheid bij , de spits van Ajax. De Deen komt dit seizoen te weinig voor de goal om een voorzet af te ronden.

Tijdens Studio Voetbal wordt Wim Kieft gevraagd naar de spits, die afgelopen zomer gehaald werd "Dolberg is een betere voetballer dan Weghorst, daar kun je beter mee doorvoetballen. Die scoort ook wel zijn goals, al is hij niet de topscorer van 25, 30 goals." Dolberg staat nu op drie doelpunten in 709 Eredivisie-minuten, maar dat vindt Kieft niet echt tegenvallen. "Nee, mijn verwachtingen waren niet zo hoog. Maar ik vind hem wel erg goed voetballen. Hij is vaardig, beweeglijk en heeft een goede techniek", luidt de analyse van de oud-spits.

Na wat beelden waarin Dolberg goede passes aflevert, worden ook zijn mindere aspecten blootgelegd. Zo is te zien hoe de Deen blijft afwachten rond de zestienmeter, terwijl Anton Gaaei zich klaarmaakt om een voorzet te geven. "Hij blijft daar hangen, omdat hij niet geil genoeg is om een goal te maken. Hij geeft de pass en gaat dan kijken hoe de voorzet gegeven wordt. Van Nistelrooij die zorgde dat hij dan altijd voor de goal was." Wim Kieft vindt Dolberg ook geen 'echte killer'.

Van Hooijdonk stelt ook dat de huidige buitenspelers van Ajax hem te weinig bedienen en misschien heeft het een wel met het ander te maken. "Godts aan de linkerkant en Bounida aan de rechterkant maken het niet makkelijker voor hem." Vooral de Belgische linksvoor wil graag naar binnen komen en met rechts schieten. Wanneer hij wel een voorzet levert, lijkt Dolberg steeds te laat te komen.