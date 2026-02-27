PSV en Premier League‑club Fulham zijn dicht bij een akkoord over de transfer van spits Ricardo Pepi, zo meldt Eindhovens Dagblad. Het bod van Fulham wordt als interessant gezien vanwege de hoogte én de voorwaarden.

Fulham ondernam afgelopen winter al verwoede pogingen om Pepi naar Engeland te lokken, maar ving uiteindelijk bot in Eindhoven. Inmiddels is het echter waarschijnlijk dat de Amerikaan komende zomer alsnog de overstap gaat maken. Clubwatcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant schrijft dat PSV en Fulham dicht bij een deal zijn, waarbij de transfersom tussen de 35 en 40 miljoen euro zou liggen.

Artikel gaat verder onder video

Dat is echter niet alles: bronnen rond Pepi laten Elfrink weten dat PSV tevens een 'stevig doorverkooppercentage' heeft bedongen. Dat zou de koploper van de Eredivisie in de toekomst nog eens 'meerdere miljoenen' op kunnen leveren, als Fulham Pepi weer door zou verkopen.

Waar PSV en Fulham een akkoord lijken te naderen, moet Pepi er ook zelf nog uit zien te komen met de huidige nummer tien van de Premier League. Daarnaast moet de spits ook de medische keuring nog zien te doorstaan. Pepi kampte in het recente verleden meermaals met blessures. Afgelopen weekend maakte hij tegen sc Heerenveen (3-1 winst) zijn rentree, nadat hij ruim een maand had moeten toekijken vanwege een gebroken arm.

Pepi staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij PSV, dat de Amerikaan voor zo'n elf miljoen euro overnam van het Duitse FC Augsburg. In zijn eerste seizoenen speelde de Amerikaan nog veelvuldig de tweede viool achter Luuk de Jong, die afgelopen zomer vertrok naar FC Porto. Desalniettemin kwam Pepi de afgelopen seizoenen tot 91 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 38 keer trefzeker was. Een jaar geleden verlengde de spits zijn contract in het Philips Stadion tot medio 2030.