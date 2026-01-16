Fulham overweegt deze winter terug te komen voor PSV-spits , zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews) op basis van bronnen in Engeland. Ondanks het feit dat de Amerikaan voorlopig buitenspel staat met een gebroken arm, zou de Londense club overwegen een tweede bod in Eindhoven neer te leggen. Clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) bevestigt de berichtgeving van Boualin en komt met aanvullende informatie.

Het doorgaans goed ingevoerde The Athletic wist op 30 december te melden dat PSV een eerste bod van Fulham, ter hoogte van 30 tot 35 miljoen euro, naar de prullenbak zou hebben verwezen. Dat werd afgelopen zondag ten dele bevestigd door algemeen directeur Marcel Brands van PSV. Ja, de regerend landskampioen heeft inderdaad een bod van Fulham op Pepi afgeslagen, vertelde de beleidsbepaler bij Goedemorgen Eredivisie, maar dat bedroeg 'slechts' 25 miljoen euro, aldus Brands.

Inmiddels is de situatie van Pepi nogal veranderd. De spits kwam afgelopen zaterdag namelijk ongelukkig ten val in het thuisduel met Excelsior (5-1 winst), bij het maken van de tweede PSV-goal van de avond. Daarbij liep hij een breuk in zijn onderarm op, waaraan hij inmiddels geopereerd is. PSV communiceerde zaterdag dat Pepi naar verwachting zo'n twee maanden zal moeten toekijken. Dat weerhoudt Fulham er echter niet van om deze winter mogelijk alsnog werk te maken van de komst van Pepi, zo meldt Boualin op basis van Engelse bronnen. "Op dit moment overweegt de clubleiding een nieuw bod in te dienen in Eindhoven", aldus de transferjournalist.

PSV nam Pepi in de zomer van 2023 voor zo'n elf miljoen euro over van het Duitse FC Augsburg, dat hem eerder al verhuurde aan FC Groningen. In Eindhovense dienst was de Amerikaans international sindsdien goed voor 37 doelpunten in negentig officiële wedstrijden. Pepi ligt bij PSV nog vast tot medio 2030. Boualin onthulde eerder dat PSV pas bij een bod van 45 miljoen euro bereid zou zijn om te praten over een tussentijds vertrek van de spits.

Update Elfrink: 'Aanbieding met ettelijke miljoenen verhoogd'

Vrijdagavond komt Elfrink met een bevestiging van de aanhoudende interesse van Fulham in Pepi. "De Britten zijn nog altijd in gesprek met PSV en meerdere bronnen melden dat een deal niet ondenkbaar is", aldus de clubwatcher. Het aanvankelijke bod zou inmiddels met 'ettelijke miljoenen' zijn opgehoogd, waardoor nu niet uitgesloten is dat beide clubs het eens gaan worden. PSV zou Pepi overigens het liefst behouden, maar oriënteert zich tegelijkertijd op de winterse komst van een nieuwe spits. Elfrink bevestigt dat de Zuid-Koreaan Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers) in beeld is als vervanger van Pepi, maar: "Het is slechts een van vele namen die op de lijstjes van PSV staan."