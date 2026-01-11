Fulham heeft deze winter een bod van 25 miljoen euro neergelegd bij PSV voor , zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands in Goedemorgen Eredivisie. Dit bod is door de Eindhovenaren direct van tafel geveegd, omdat ze in principe niet willen verkopen.

Pepi werd de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij PSV. The Athletic meldde eind december dat Fulham een bod van dertig miljoen euro had neergelegd voor de Amerikaan, wat resoluut werd afgewezen door de regerend landskampioen. Technisch directeur Earnest Stewart bevestigde onlangs al dat het bod van de Engelsen ‘niet interessant’ is voor de koploper.

Bij Goedemorgen Eredivisie besluit Hans Kraay junior op de man af aan Brands te vragen of het klopt dat het bod van Fulham dertig miljoen euro bedroeg. “Nee, 25”, antwoordt de algemeen directeur van PSV. Daar hebben de Eindhovenaren gelijk ‘nee’ tegen gezegd. “Earnest heeft dan wel even contact met mij, maar daar hoeven we niet over na te denken. Wij willen eigenlijk niemand verkopen in de winter en er is geen financiële noodzaak voor.”

Extra spits

Er ging dus een streep door de transfer van Pepi, die zaterdag bij het maken van een doelpunt tegen Excelsior (5-1) een breuk in zijn onderarm opliep. Met de blessures van Alassane Pléa en Myron Boadu is dit de derde spits die er langdurig uit is bij PSV. Gaan de Eindhovenaren nog de markt op? “We zullen vandaag contact hebben om te kijken of we iets moeten doen, want het is wel dun nu”, beaamt Brands. “We hebben ons afgelopen week wel enigszins voorbereid, want er was belangstelling voor hem. We moeten nu kijken of er iets mogelijk is. Maar ik denk dat we alleen maar wat zullen doen als het daadwerkelijk iets toevoegt.”