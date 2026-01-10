Woedende blik van Peter Bosz na dikke zege van PSV op Excelsior

PSV hervatte de Eredivisie zaterdagavond met een dikke overwinning op Excelsior (5-1). De blik van hoofdtrainer Peter Bosz na het laatste fluitsignaal sprak echter boekdelen.

PSV kon weer drie punten bijschrijven, maar na afloop viel vooral de woedende blik van Bosz op. De oefenmeester leek niet tevreden over de prestatie van zijn elftal, ondanks dat Excelsior met een ruime nederlaag naar huis werd gestuurd.

PSV legde de basis voor de overwinning in de eerste helft. Halverwege stond er een 4-1 tussenstand op het scorebord, dankzij goals van Paul Wanner, Ricardo Pepi, Yarek Gasiorowski en Ryan Flamingo. Na rust scoorde alleen Dennis Man nog voor PSV en was het spel van de Eindhovenaren bij vlagen erg matig.

Artikel gaat verder onder video

“PSV doet wat het moet doen bij de hervatting van de competitie. De tweede seizoenshelft wordt begonnen met een 5-1 overwinning op Excelsior. Cijfermatig is dat natuurlijk uitstekend, maar kijk naar de blik van Peter Bosz”, zegt ESPN-commentator Vincent Schildkamp na het laatste fluitsignaal. “Dolgelukkig is hij er niet meer. Daarvoor was het veldspel van zijn ploeg met name in de tweede helft eigenlijk wel onder de maat.”

“Het viel vies tegen”, zegt analist Hugo Borst in de studio van ESPN over de tweede helft. Presentator Wouter Bouwman licht de blik van Bosz na de wedstrijd uit: “De blik op het einde… Die was niet blij.”

“Het was gewoon slecht de tweede helft”, zegt Marciano Vink. Hij vervolgt: “Uiteindelijk ga je dan wisselen. Daar werd het niet veel beter van. Een ruime overwinning. Excelsior stelt wederom teleur rondom de zestien van de tegenstander. Daarvoor hebben ze te weinig mankracht en stootkracht. PSV zal er niet om malen. Drie punten en op weg naar de titel.”

“PSV heeft negentig minuten half op de rem getrapt. En met minimale inspanning hebben ze met 5-1 gewonnen”, voegt Danny Koevermans eraan toe.