IFAB introduceert nieuwe spelregels, die bij WK 2026 intrede gaan doen

De International Football Association Board (IFAB) heeft tijdens de jaarvergadering in Wales een aantal spelregelwijzigingen aangekondigd. De videoscheidsrechter (VAR) krijgt aanzienlijk meer bevoegdheden om in te grijpen bij cruciale momenten, terwijl er ook strikte maatregelen worden ingevoerd om tijdrekken tegen te gaan. De nieuwe regels zijn bedoeld om het speltempo te verhogen en de effectieve speeltijd te bevorderen.

Een van de meest opvallende wijzigingen is de uitbreiding van de VAR-interventies. Voortaan mag de videoscheidsrechter ingrijpen bij onterecht gegeven hoekschoppen, mits dit direct en zonder vertraging van het spel kan gebeuren. Daarnaast krijgt de VAR de macht om in te grijpen bij rode kaarten die het gevolg zijn van een onterecht gegeven tweede gele kaart. Ook bij gevallen van persoonsverwisseling, de zogeheten 'mistaken identity', mag de VAR voortaan een seintje geven aan de arbiter op het veld bij zowel gele als rode kaarten.

VAR krijgt meer macht bij corners en kaarten

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe bevoegdheden voor de VAR moeten voorkomen dat wedstrijden worden beslist door overduidelijke menselijke fouten. Voor een interventie bij een tweede gele kaart is echter wel 'duidelijk feitelijk bewijs' nodig dat de kaart onterecht was en tot een veldverwijzing leidde. Bij hoekschoppen is de controle beperkt tot situaties die overduidelijk foutief zijn. Cruciaal hierbij is dat de check onmiddellijk moet plaatsvinden; als de hoekschop eenmaal is genomen, kan de VAR niet meer ingrijpen om een eventueel doelpunt te annuleren op basis van de onterechte toekenning.

Harde aanpak van tijdrekken bij keepers en inworpen

Om het tempo in de wedstrijden te houden, worden de regels voor spelhervattingen flink aangescherpt. Voor keepers blijft de 8-secondenregel voor het uit de handen spelen van de bal van kracht, maar de sanctie bij een overtreding verandert drastisch. In plaats van een indirecte vrije trap krijgt de tegenstander voortaan een hoekschop. Ook bij inworpen en doeltrappen komt er een tijdslimiet van vijf seconden. De scheidsrechter start hierbij een visuele aftelling met de hand zodra de speler klaar is voor de hervatting. Wordt de tijd overschreden, dan gaat de inworp naar de tegenstander of wordt de doeltrap omgezet in een corner voor de tegenpartij.

De 'strafminuut' bij trage wissels

Misschien wel de meest besproken vernieuwing is de 10-secondenregel voor wissels. Een speler die naar de kant wordt gehaald, moet het veld binnen tien seconden verlaten nadat het wisselbord is getoond. Indien de speler er langer over doet om de zijlijn te bereiken, volgt er een zware sanctie voor de invaller. Deze mag het veld pas betreden nadat er één volledige minuut is gespeeld na de hervatting. Dit betekent dat een team gedurende minimaal zestig seconden met tien man moet spelen, een regel die bedoeld is om het langzaam naar de kant wandelen in de slotfase uit te bannen.

Ingangsdatum en eerste reacties

De nieuwe reglementen gaan officieel in op 1 juli, maar de FIFA heeft toestemming gekregen om deze regels vervroegd in te voeren voor het WK 2026 in Noord-Amerika, dat op 11 juni van start gaat. In de Nederlandse Eredivisie zullen de wijzigingen officieel worden toegepast vanaf de start van het seizoen 2026/2027.