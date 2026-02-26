Ajax heeft zijn vizier gericht op Amar Memic. De 25-jarige Bosnisch international van Viktoria Plzen wordt in Amsterdam gezien als serieuze kandidaat voor de rechtsbackpositie, zo meldt de Tsjechische krant Blesk.

Binnen Ajax wordt Memic gezien als een moderne wingback: explosief in de overlap, comfortabel in het indribbelen en tactisch flexibel inzetbaar. Hij is opgeleid als middenvelder, maar dit seizoen vrijwel uitsluitend actief als rechtsback in een viermansdefensie. Op die positie willen de Amsterdammers komende zomer een kwaliteitsimpuls realiseren.

In Plzen is men zich bewust van de toenemende belangstelling, maar concrete biedingen zijn vooralsnog uitgebleven. Dat kan in de komende transferperiode snel veranderen, zeker als de vleugelverdediger zich met Bosnië en Herzegovina weet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, via de play-off tegen Wales.

Onder leiding van trainer Martin Hyský ontwikkelde Memic zich bij Plzen tot een vaste waarde in een ploeg die in Europa indruk maakte. De Bosniër speelde dit seizoen 23 competitieduels (3 goals, 7 assists) en kwam ook in Europees verband veelvuldig in actie. In totaal staat de teller op 36 officiële wedstrijden en bijna 2.900 speelminuten.

Zijn grootste wapen is zijn snelheid. Memic wordt in Tsjechië tevens geroemd om defensieve discipline en positionele inzicht.

Plzen ruikt jackpot na koopje van 150.000 euro

Wat de situatie extra interessant maakt: Plzen haalde Memić in januari 2025 voor een bedrag van circa 150.000 euro op bij Karvina, zes maanden voor het einde van zijn contract. Inmiddels is zijn marktwaarde volgens FootballTransfers opgelopen tot 2,1 miljoen euro.

Intern ligt de waardering echter beduidend hoger. Plzeň zou pas willen praten bij biedingen die richting – of zelfs boven – de tien miljoen euro gaan. De Tsjechische club verkeert financieel in stabiel vaarwater en voelt geen noodzaak om te verkopen.

Ajax is bovendien niet de enige gegadigde. Ook Olympique Lyon, Dinamo Zagreb en Panathinaikos volgen de ontwikkelingen rond de negenvoudig international op de voet. In januari werd al een eerste poging ondernomen door een Griekse topclub, maar Plzen hield de deur gesloten tot de zomer.

Voor Ajax betekent dit dat snel schakelen cruciaal kan worden. De rechtsbackpositie is al langer onderwerp van interne evaluatie, en Memic past qua leeftijd, profiel en doorverkoopwaarde binnen het strategische kader.