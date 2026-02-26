hoefde niet lang na te denken toen Ajax zich in januari voor hem meldde. De doelman, die met FC Dallas op trainingskamp in Portugal verbleef, voelde direct dat hij de transfer wilde maken. Inmiddels is hij door de blessure van Vitezslav Jaros uitgegroeid tot eerste doelman van Ajax.

Toen Paes met Dallas op trainingskamp was in Portugal, was er al contact met Ajax. “Ik kwam in Portugal aan uit Amerika", blikt hij terug in een interview met ESPN. "Een lange vlucht gehad, dus ik was klaar om te slapen. Ik keek nog even op mijn telefoon en zag dat mijn zaakwaarnemer een berichtje had gestuurd. Dat is in die 4,5 jaar wel vaker gebeurd dat er interesse was. Je weet nooit hoe het gaat uitpakken. Toen de dagen vorderden, merkte ik dat het serieuze interesse was. Toen wist ik meteen dat ik dit heel graag wilde. Vanuit Dallas werd het mij gegund, wat ik waardeer aan de club. Zo kwam het tot stand aan het einde van de window.”

Voor Paes komt met zijn transfer een droom uit. “Ik was vroeger een grote Ajax-fan. Het is een beetje cliché om dat te zeggen, maar het is echt zo. Mijn eerste wedstrijd ooit was Ajax-De Graafschap: 7-1 (18 mei 2003, red.). Ik had een grote ABN Amro-bal met alle handtekeningen van de spelers. Die lag altijd op mijn kamer. Als de jaren dan vorderen en je wordt profvoetballer: dan vergeet je een beetje de romantiek van het voetbal omdat het werk wordt. Als je dan terug kan komen naar Nederland om voor een prachtige club te spelen.”

Ook de druk die hoort bij het spelen voor een Nederlandse topclub schrikt hem niet af. “Je weet dat er bij Ajax veel verantwoordelijkheid op staat en veel druk op staat. Presence is a privilege zeggen ze bij de US Open op het centrecourt. Daar geloof ik echt in. Ik wist meteen dat het een hele mooie stap voor mijn carrière zou zijn. Dat heb ik meteen aangegeven.”