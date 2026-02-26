Live voetbal 10

Maarten Paes onthult hoe zijn transfer naar Ajax tot stand kwam

Ajax-keeper Maarten Paes
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
26 februari 2026, 21:00   Bijgewerkt: 21:21

Maarten Paes hoefde niet lang na te denken toen Ajax zich in januari voor hem meldde. De doelman, die met FC Dallas op trainingskamp in Portugal verbleef, voelde direct dat hij de transfer wilde maken. Inmiddels is hij door de blessure van Vitezslav Jaros uitgegroeid tot eerste doelman van Ajax.

Toen Paes met Dallas op trainingskamp was in Portugal, was er al contact met Ajax. “Ik kwam in Portugal aan uit Amerika", blikt hij terug in een interview met ESPN. "Een lange vlucht gehad, dus ik was klaar om te slapen. Ik keek nog even op mijn telefoon en zag dat mijn zaakwaarnemer een berichtje had gestuurd. Dat is in die 4,5 jaar wel vaker gebeurd dat er interesse was. Je weet nooit hoe het gaat uitpakken. Toen de dagen vorderden, merkte ik dat het serieuze interesse was. Toen wist ik meteen dat ik dit heel graag wilde. Vanuit Dallas werd het mij gegund, wat ik waardeer aan de club. Zo kwam het tot stand aan het einde van de window.”

Artikel gaat verder onder video

Voor Paes komt met zijn transfer een droom uit. “Ik was vroeger een grote Ajax-fan. Het is een beetje cliché om dat te zeggen, maar het is echt zo. Mijn eerste wedstrijd ooit was Ajax-De Graafschap: 7-1 (18 mei 2003, red.). Ik had een grote ABN Amro-bal met alle handtekeningen van de spelers. Die lag altijd op mijn kamer. Als de jaren dan vorderen en je wordt profvoetballer: dan vergeet je een beetje de romantiek van het voetbal omdat het werk wordt. Als je dan terug kan komen naar Nederland om voor een prachtige club te spelen.”

Ook de druk die hoort bij het spelen voor een Nederlandse topclub schrikt hem niet af. “Je weet dat er bij Ajax veel verantwoordelijkheid op staat en veel druk op staat. Presence is a privilege zeggen ze bij de US Open op het centrecourt. Daar geloof ik echt in. Ik wist meteen dat het een hele mooie stap voor mijn carrière zou zijn. Dat heb ik meteen aangegeven.”

➡️ Meer over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 14
Dick Schreuder van NEC

Derksen onthult: ‘Schreuder heeft afkoopsom van 10 miljoen bij NEC’

  • di 24 februari, 22:24
  • 24 feb. 22:24
  • 6
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • ma 23 februari, 09:17
  • 23 feb. 09:17
  • 9
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Maarten Paes

Maarten Paes
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0
2023
Dallas
33
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws