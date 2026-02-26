Live voetbal

Vertonghen blikt terug op Suárez: ‘Alles was gericht op Luis’

Luis Suarez bij Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Silven Potters
26 februari 2026, 11:50

Jan Vertonghen heeft bij Ajax TV uitgebreid stilgestaan bij de impact van Luis Suárez in zijn Ajax-tijd. De Belg sprak met bewondering over de Uruguayaan en noemde hem zonder aarzelen een fenomeen. Volgens Vertonghen was Suárez in zijn hoogtijdagen het absolute middelpunt van het elftal.

“Alles was gericht op Luis”, vertelde Vertonghen in het item. “Daarna werden we meer een team.” Met die woorden schetste hij hoe groot de invloed van Suárez was op het spel van Ajax. Aanvallend werd veel op hem afgestemd: ballen gingen vroegtijdig zijn kant op, ploeggenoten zochten hem voortdurend in de combinatie en bij balverlies was hij vaak degene die de toon zette in de jacht naar voren.

Historisch seizoen 2009/2010

Artikel gaat verder onder video

De uitspraken van Vertonghen krijgen extra lading wanneer je kijkt naar de cijfers van het seizoen 2009/2010. Suárez speelde dat jaar 48 officiële wedstrijden voor Ajax en was goed voor maar liefst 49 doelpunten. In de Eredivisie maakte hij 35 goals en gaf hij daarnaast 17 assists.

Met die productie was hij niet alleen topscorer van Nederland, maar ook statistisch gezien één van de meest dominante spelers uit de clubgeschiedenis. Zijn rendement, gecombineerd met zijn agressieve speelstijl en drang om elke bal te winnen, maakte hem volgens Vertonghen uniek.

2010/2011: bepalend tot aan zijn vertrek

Ook in het seizoen 2010/2011 bleef Suárez belangrijk, al vertrok hij in januari naar Liverpool. In de eerste seizoenshelft kwam hij tot 24 officiële wedstrijden, waarin hij vijftien keer scoorde. In de Eredivisie stond de teller op zeven doelpunten in dertien duels.

In de winter van 2011 vertrok Suárez uiteindelijk naar Liverpool voor een bedrag van ongeveer 26,5 miljoen euro (circa 22,8 miljoen pond). Daarmee was het destijds één van de grootste uitgaande transfers in de geschiedenis van Ajax.

Volgens Vertonghen moest de ploeg na zijn vertrek noodgedwongen veranderen. “Daarna werden we meer een team”, gaf hij aan bij Ajax TV. Zonder de individuele klasse van Suárez werd het collectief belangrijker, wat uiteindelijk resulteerde in het landskampioenschap in mei 2011.

➡️ Meer over Ajax:

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dick Schreuder van NEC

Derksen onthult: ‘Schreuder heeft afkoopsom van 10 miljoen bij NEC’

  • di 24 februari, 22:24
  • 24 feb. 22:24
  • 6
Willem van Hanegem met op de achtergrond supporters van Ajax

Van Hanegem doet niet mee aan hosanna rondom Godts

  • ma 23 februari, 09:17
  • 23 feb. 09:17
  • 9
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Luis Suárez

Luis Suárez
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
32
10
2024
Inter Miami
30
21
2023
Grêmio
33
17
2023
Grêmio
12
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
NEC
24
19
43
4
Ajax
24
16
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws