heeft bij Ajax TV uitgebreid stilgestaan bij de impact van in zijn Ajax-tijd. De Belg sprak met bewondering over de Uruguayaan en noemde hem zonder aarzelen een fenomeen. Volgens Vertonghen was Suárez in zijn hoogtijdagen het absolute middelpunt van het elftal.

“Alles was gericht op Luis”, vertelde Vertonghen in het item. “Daarna werden we meer een team.” Met die woorden schetste hij hoe groot de invloed van Suárez was op het spel van Ajax. Aanvallend werd veel op hem afgestemd: ballen gingen vroegtijdig zijn kant op, ploeggenoten zochten hem voortdurend in de combinatie en bij balverlies was hij vaak degene die de toon zette in de jacht naar voren.

Historisch seizoen 2009/2010

De uitspraken van Vertonghen krijgen extra lading wanneer je kijkt naar de cijfers van het seizoen 2009/2010. Suárez speelde dat jaar 48 officiële wedstrijden voor Ajax en was goed voor maar liefst 49 doelpunten. In de Eredivisie maakte hij 35 goals en gaf hij daarnaast 17 assists.

Met die productie was hij niet alleen topscorer van Nederland, maar ook statistisch gezien één van de meest dominante spelers uit de clubgeschiedenis. Zijn rendement, gecombineerd met zijn agressieve speelstijl en drang om elke bal te winnen, maakte hem volgens Vertonghen uniek.

2010/2011: bepalend tot aan zijn vertrek

Ook in het seizoen 2010/2011 bleef Suárez belangrijk, al vertrok hij in januari naar Liverpool. In de eerste seizoenshelft kwam hij tot 24 officiële wedstrijden, waarin hij vijftien keer scoorde. In de Eredivisie stond de teller op zeven doelpunten in dertien duels.

In de winter van 2011 vertrok Suárez uiteindelijk naar Liverpool voor een bedrag van ongeveer 26,5 miljoen euro (circa 22,8 miljoen pond). Daarmee was het destijds één van de grootste uitgaande transfers in de geschiedenis van Ajax.

Volgens Vertonghen moest de ploeg na zijn vertrek noodgedwongen veranderen. “Daarna werden we meer een team”, gaf hij aan bij Ajax TV. Zonder de individuele klasse van Suárez werd het collectief belangrijker, wat uiteindelijk resulteerde in het landskampioenschap in mei 2011.