Alex Pastoor vindt dat vorige week groot onrecht is aangedaan in het eerste duel van AZ met FC Noah in de Conference League. De centrumverdediger kreeg volgens Pastoor een volstrekt onterechte gele kaart, waardoor hij donderdagavond geschorst is voor de return.

AZ beleefde vorige week in Armenië een teleurstellende heenwedstrijd tegen FC Noah. De Alkmaarders verloren door een doelpunt in de tweede helft van Hovhannes Hambardzumyan met 1-0, waardoor zij vanavond alle zeilen moeten bijzetten om de volgende ronde van de knock-outfase te bereiken.

AZ zal het moeten stellen zonder Goes. De 21-jarige stopper kreeg in de tweede helft zijn zesde gele kaart van het lopende Conference League-seizoen, vanwege een vermeende overtreding op Gustavo Sangaré. Hoewel Sangaré Goes een vuistslag uitdeelde, floot scheidsrechter Orel Grinfeeld voor obstructie van de AZ-verdediger. Die is daardoor geschorst voor de return.

“Ongekend. Wij begrijpen er niks van”, zegt Pastoor donderdagavond in de voorbeschouwing bij Ziggo Sport. De analist legt uit hoe hij tijdens zijn trainerscarrière weleens als scheidsrechter fungeerde op trainingen. “Ik zei altijd: het is wel een hele grote overgang voor jullie dat je op de training te maken hebt met de beste scheidsrechter van Europa, en dat je het zaterdag weer met Bas Nijhuis moet doen, bij wijze van spreken. Niks tegen Bas…”

“Dit zijn dingen: je begrijpt er gewoon helemaal niks van. Hij wordt geslagen in zijn gezicht geslagen en krijgt zelf een gele kaart!”, aldus Pastoor.

Goes gaf zelf vorige week aan dat de gele kaart die hij kreeg van Grinfeeld er behoorlijk in hakte bij hem. “Toen raakte ik het echt helemaal kwijt. Ik mag niet praten over de scheids, maar ik werd er wel helemaal gek van. Dat moet ik zelf ook beter doen, maar ik liet me verleiden tot randzaken. Die gele kaart bleef te veel in mijn hoofd zitten”, zei de verdediger toen.