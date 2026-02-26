LIVE Conference League | Opstelling AZ tegen FC Noah bekend

AZ moet vanavond aan de bak uitschakeling in de tussenronde van de Conference League te voorkomen. De ploeg van trainer Lee-Roy Echteld ging vorige week met 1-0 ten onder tegen de Armeense kampioen FC Noah, en moet die achterstand in de return in het AFAS Stadion weg zien te poetsen. Gaat dat lukken, of vindt de laatst overgebleven Nederlandse ploeg in Europa vanavond zijn Waterloo? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij AZ - FC Noah.