LIVE Conference League | Opstelling AZ tegen FC Noah bekend

AZ Conference League
Dominic Mostert
26 februari 2026, 19:00   Bijgewerkt: 19:52

AZ moet vanavond aan de bak uitschakeling in de tussenronde van de Conference League te voorkomen. De ploeg van trainer Lee-Roy Echteld ging vorige week met 1-0 ten onder tegen de Armeense kampioen FC Noah, en moet die achterstand in de return in het AFAS Stadion weg zien te poetsen. Gaat dat lukken, of vindt de laatst overgebleven Nederlandse ploeg in Europa vanavond zijn Waterloo? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, in dit blog blijf je de komende uren live op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij AZ - FC Noah.

LIVE Conference League: AZ - FC Noah

Sorteer op:

14m geleden

19:51

Opstelling AZ bekend

We zien Smit, Mijnans en Owusu-Oduro terug in de basiself.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Dijkstra, Penetra, Van Duijl, Chávez; Koopmeiners, Mijnans, Smit; Sadiq, Parrott, Daal.

19:36

De spelersbus van AZ is binnen

19:27

Maak kennis met FC Noah

Vorige week schreven we een achtergrondartikel over de opmars van FC Noah. Wat gaat erachter schuil?

De ark van Noah is al stevig aan het drijven

De ark van Noah is al stevig aan het drijven

Wie is FC Noah? Achtergrond over de Armeense kampioen, de naamsverandering, Europese opmars en wat AZ kan verwachten in de Conference League.

Lees verder

19:04

19:04

De stand van zaken bij AZ

In aanloop naar de return tegen Noah onthulde interim-trainer Leeroy Echteld op de persconferentie een en ander over zijn opstelling. Door de schorsing van Wouter Goes schuift Billy van Duijl door naar het hart van de defensie, waar hij samen met Alexandre Penetra het centrum vormt. Van Duijl stond afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam ook al aan de aftrap. Daarnaast is Elijah Dijkstra volledig hersteld en krijgt hij eveneens een basisplaats. Verder neemt Rome-Jayden Owusu-Oduro de plek onder de lat over van Jeroen Zoet. Tot slot kunnen Kees Smit en Sven Mijnans beginnen, maar geen hele wedstrijd spelen.

19:02

Welkom in het liveverslag

Goedenavond en welkom in het liveblog van AZ - FC Noah! Vanavond gaan de Alkmaarders proberen de 1-0 achterstand ongedaan te maken en de achtste finale van de Conference League te bereiken. 

AZ - Noah

AZ
21:00
Noah
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

