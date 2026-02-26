Florian Jozefzoon maakt afscheid als voetballer op unieke wijze bekend

hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De 35-jarige aanvaller speelde voor het laatst in de Spaanse derde divisie bij CF Intercity en was clubloos sinds afgelopen zomer. Hij gaat geen nieuwe profclub toevoegen aan zijn cv, maakt Jozefzoon bekend via Instagram.

Jozefzoon kondigde zijn afscheid op bijzondere wijze aan. Acht dagen lang deelde hij dagelijks een foto uit zijn carrière met een begeleidende tekst. "De afgelopen acht dagen heb ik jullie meegenomen door mijn carrière. Een reis vol onvergetelijke momenten", schrijft hij daar nu over.

"Van mijn debuut in de Eredivisie en mijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, tot wedstrijden in de Champions League, twee landstitels en deelname aan de Gold Cup met Suriname. Momenten waar iedere jongen van droomt", somt de achttienvoudig Surinaams international op.

"Maar voetbal draait nooit alleen om hoogtepunten. Er waren ook tegenslagen, blessures, teleurstellingen en lastige keuzes. Juist die momenten hebben mij gevormd, net zo goed als de prijzen en de feestdagen", schrijft Jozefzoon. "Ik ben dankbaar voor mijn familie, die mij altijd heeft gesteund, voor iedere trainer die in mij geloofde, voor elke teamgenoot die naast mij streed en voor alle fans die mij hebben aangemoedigd. Het voetbal heeft mij kansen, vriendschappen en herinneringen voor het leven gegeven. Zonder de mensen om mij heen was dit nooit mogelijk geweest."

"Vandaag maak ik officieel bekend dat ik stop als profvoetballer. Een prachtig hoofdstuk sluit zich, maar nieuwe en mooie uitdagingen liggen al in het verschiet. Ik kijk ernaar uit om deze volgende fase hier op mijn socialmediakanalen met jullie te delen", blikt hij alvast vooruit. "Dank jullie wel dat jullie onderdeel zijn geweest van mijn verhaal."

De loopbaan van Jozefzoon

Jozefzoon genoot zijn opleiding bij Ajax en maakte in 2010 zijn profdebuut bij die club. Via NAC Breda brak hij definitief door in het betaald voetbal, waarna hij bij PSV terechtkwam en daar onderdeel was van de selectie die twee keer landskampioen werd (2014/15 en 2015/16). Na een periode in Nederland vervolgde hij zijn loopbaan in Engeland bij Brentford en later Derby County, om vervolgens via het Franse Quevilly-Rouen terug te keren naar de Eredivisie bij RKC Waalwijk. Daarnaast koos Jozefzoon op interlandniveau voor Suriname, waarmee hij onder meer uitkwam op de Gold Cup.