Live voetbal

‘Feyenoord en AZ azen op Groningen-talent Metu’

Ryan Metu van FC Groningen en Sergiño Dest van PSV
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
26 februari 2026, 08:19

Feyenoord en AZ willen FC Groningen beroven van de zeventienjarige Ryan Metu, zo laat Stefan Bleeker weten in de podcast De Koffiecorner van RTV Noord. De jonge vleugelspeler beschikt over een aflopend contract in Groningen en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken.

Metu zat halverwege januari voor het eerst bij de wedstrijdselectie van FC Groningen. Na drie duels op de bank mocht de jongeling tegen PSV enkele minuten voor tijd zijn debuut maken. Ook in de twee duels die daarop volgden, tegen FC Utrecht en FC Twente, kreeg de jongeling speelminuten van Dick Lukkien. Nu lijkt hij echter op weg naar de uitgang bij Groningen.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft een aflopend contract”, geeft Bleeker aan in De Koffiecorner. “En hij staat toch wel te boek als talent.” Ook clubs buiten De Euroborg hebben dat inmiddels door. “Het schijnt dat ook Feyenoord en AZ al geïnformeerd hebben.” De Alkmaarders zouden al wat langer interesse hebben in Metu, maar krijgen nu dus concurrentie uit Rotterdam-Zuid. Het is niet duidelijk wie momenteel de beste papieren heeft om de vleugelspeler in te lijven.

Volgens Bleeker heeft FC Groningen ‘liggen slapen’ als Metu daadwerkelijk transfervrij vertrekt. “Dat is een speler waar je in de toekomst wat van mag verwachten”, stelt de clubwatcher. “Groningen heeft op geen enkele manier tot dusver zich gemeld om daar eens over te gaan babbelen. Dat is toch bijzonder?”, vraagt hij zich af.

➡️ Meer voetbalnieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  • zo 15 februari, 13:48
  • 15 feb. 13:48
  • 20
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 16
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

R. Metu

R. Metu
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 17 jaar (28 aug. 2008)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Sparta
24
-9
37
8
Utrecht
24
5
31
9
Groningen
24
-1
31
10
Heerenveen
24
-2
31
11
Fortuna
24
-7
29

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws