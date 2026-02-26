Feyenoord en AZ willen FC Groningen beroven van de zeventienjarige Ryan Metu, zo laat Stefan Bleeker weten in de podcast De Koffiecorner van RTV Noord. De jonge vleugelspeler beschikt over een aflopend contract in Groningen en kan komende zomer dus transfervrij vertrekken.

Metu zat halverwege januari voor het eerst bij de wedstrijdselectie van FC Groningen. Na drie duels op de bank mocht de jongeling tegen PSV enkele minuten voor tijd zijn debuut maken. Ook in de twee duels die daarop volgden, tegen FC Utrecht en FC Twente, kreeg de jongeling speelminuten van Dick Lukkien. Nu lijkt hij echter op weg naar de uitgang bij Groningen.

Artikel gaat verder onder video

“Hij heeft een aflopend contract”, geeft Bleeker aan in De Koffiecorner. “En hij staat toch wel te boek als talent.” Ook clubs buiten De Euroborg hebben dat inmiddels door. “Het schijnt dat ook Feyenoord en AZ al geïnformeerd hebben.” De Alkmaarders zouden al wat langer interesse hebben in Metu, maar krijgen nu dus concurrentie uit Rotterdam-Zuid. Het is niet duidelijk wie momenteel de beste papieren heeft om de vleugelspeler in te lijven.

Volgens Bleeker heeft FC Groningen ‘liggen slapen’ als Metu daadwerkelijk transfervrij vertrekt. “Dat is een speler waar je in de toekomst wat van mag verwachten”, stelt de clubwatcher. “Groningen heeft op geen enkele manier tot dusver zich gemeld om daar eens over te gaan babbelen. Dat is toch bijzonder?”, vraagt hij zich af.