Ajax heeft zich nog niet bij N.E.C. gemeld voor trainer Dick Schreuder, zo bezweert technisch directeur Carlos Aalbers van de Nijmegenaren tegenover Omroep Gelderland. De 54-jarige Schreuder, die bij N.E.C. nog vastligt tot medio 2028, zou mede door de ervaring van zijn jongere broer Alfred Schreuder in Amsterdam in ieder geval één duidelijke voorwaarde hebben gesteld aan een eventuele overstap: het meenemen van zijn drie vaste assistenten.

Schreuder tekende afgelopen zomer een driejarig contract bij N.E.C., dat sindsdien boven verwachting presteert. Na 24 speelronden staat de club op een knappe derde plaats in de Eredivisie, nog boven Ajax - dat vorige week in Amsterdam op een 2-2 gelijkspel werd gehouden. De resultaten komen bovendien tot stand met attractief en aanvallend voetbal, waardoor de naam van Schreuder veelvuldig wordt gelinkt aan Ajax, dat komende zomer een nieuwe hoofdtrainer aan gaat stellen.

Aalbers staat te kijken van de vele geruchten over Schreuder en Ajax die de laatste tijd de ronde doen, zo zegt de technisch directeur: "Het is wel een overload geweest zeg. Blijkbaar is dit een interessant item, want overal keerde het terug. Nee, Ajax heeft zich niet gemeld. Het speelt totaal niet", bezweert Aalbers. "Hoe de toekomst eruit ziet, weet niemand. Maar we zijn voor drie jaar een mooi pad ingeslagen en die reis willen we afmaken. We werken goed samen, vermaken het publiek en er is genoeg om voor te strijden", vervolgt de td. Over de vermeende afkoopsom van tien miljoen euro in het contract van Schreuder houdt Aalbers zich op de vlakte: "Eventuele bedragen die genoemd worden, laten we van ons afglijden. Dat zijn ook afspraken in contracten tussen medewerkers. Om daarover naar buiten te treden, zou respectloos zijn."

Schreuder stelt harde eis aan nieuwe club: 'Lijkt bij Ajax geen probleem'

Mocht Schreuder komende zomer inderdaad de stap naar Ajax - of een andere grotere club - gaan maken, dan moet aan één voorwaarde worden voldaan, zo stelt Omroep Gelderland. De trainer zou namelijk zijn vaste assistenten (Nick van der Velden, Haris Medunjanin en Ahmed Abdulla) mee willen nemen bij een volgend avontuur. Dat is mede ingegeven door de ervaringen van zijn jongere broertje Alfred, die in de zomer van 2022 hoofdtrainer van Ajax werd maar al na een half jaar sneuvelde. "Die beleefde er geen gelukkige periode en kwam ook geïsoleerd te staan", vat de omroep het dienstverband van de jongere Schreuder samen. Voor Ajax zou het 'geen probleem' zijn als Dick Schreuder zijn eigen staf wil meenemen, zo verwacht men voorts. Dat is vooral ingegeven door het feit dat Oscar García, de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax, van technisch directeur Jordi Cruijff óók drie eigen (Spaanse) assistenten in zijn kielzog mee mocht nemen.