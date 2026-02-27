Driessen ziet grote kansen voor AZ in Europa: “Halve finale zit er zomaar weer in”

Valentijn Driessen denkt dat AZ dit seizoen ver kan komen in de Conference League. De chef voetbal van De Telegraaf zag hoe de Alkmaarders overtuigend wonnen, maar plaatst tegelijkertijd een kanttekening bij de Europese campagne van de ploeg.

In de podcast Kick-off stelde Driessen dat het spelplezier er vanaf spatte. “Maar dat komt natuurlijk ook omdat je vorige week een draai om je oren hebt gekregen vanwege die wanprestatie. Nu maak je het goed met leuk voetbal. Je krijgt alle ruimte en die gasten kunnen niet opbouwen, dan is het lekker voetballen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen verdiende AZ alle lof voor de betreffende wedstrijd, al nuanceerde hij het grotere plaatje. “Over twee wedstrijden genomen hebben ze natuurlijk wel wat laten liggen voor het Nederlandse voetbal.”

Ideaal scenario

Mike Verweij wees op het vroege openingsdoelpunt, dat volgens hem cruciaal was voor het wedstrijdverloop. “Na vier minuten sta je al 1-0 voor. Stel dat het zestig minuten 0-0 blijft, dan begint het publiek te morren en wordt het misschien een heel vervelende wedstrijd. Dit was het ideale scenario.”

Halve finale mogelijk?

Driessen ziet perspectief voor AZ in het verdere verloop van het toernooi. “Ik denk dat AZ best kans heeft om heel ver te komen, net zoals Feyenoord een paar jaar geleden. AZ zelf heeft ook al eens de halve finale gehaald tegen West Ham United. Die kans zit er zomaar weer in.”

Volgens de journalist ontbreekt het in het toernooi aan absolute grootmachten. “Er zitten niet bepaald teams in waarvan je stijl achterover slaat.” Bovendien beschikt AZ over voldoende kwaliteit. “Met Clasie, Mijnans, Smit en Koopmeiners hebben ze heel veel kwaliteit. Dat lieten ze ook zien.”