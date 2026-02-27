FC Twente-trainer John van den Brom kijkt vol vertrouwen uit naar de confrontatie met Feyenoord van aanstaande zondag. In een uitverkochte Grolsch Veste hoopt de oefenmeester de goede lijn van de afgelopen weken door te trekken tegen de huidige nummer twee van de Eredivisie. "Er komt een topwedstrijd aan", zo stelde de trainer vrijdagmiddag op de clubkanalen tijdens zijn vooruitblik op het duel.

Er is goed nieuws vanuit de ziekenboeg voor de Tukkers, want Ricky van Wolfswinkel keert terug in de wedstrijdselectie. "Het gaat goed met Ricky", aldus Van den Brom. "We zijn blij dat Ricky deze week weer aan heeft kunnen sluiten in de trainingen. Dat geeft ons weer meer opties." Aanvoerder Robin Pröpper moet de ontmoeting met de Rotterdammers echter nog aan zich voorbij laten gaan, al is er ook daar hoop op een spoedig herstel. "Robin geeft aan dat het goed gaat en stappen maakt in zijn herstel", zo klinkt het.

Open trainingen

De sfeer in Enschede is deze week opperbest, mede door de grote belangstelling van de achterban. Van den Brom merkt aan alles dat de kraker tegen de Rotterdammers leeft bij de supporters. "Dat merk je deze week ook door de aandacht. We hebben bijvoorbeeld drukbezochte open trainingen gehad met veel kinderen, dat was heel leuk", aldus de oefenmeester. De ploeg werkt zaterdag nog een afsluitende training af voordat de focus volledig op de zondagmiddag gaat.

Afgelopen ontmoeting

Eerder dit seizoen hielden beide ploegen elkaar in De Kuip op een 1-1 gelijkspel. Hoewel dat resultaat op papier keurig lijkt, is Van den Brom van mening dat er in Rotterdam eigenlijk meer in had gezeten voor zijn elftal. "Op verschillende vlakken was dat een van onze beste wedstrijden", blikt de trainer terug op de eerdere confrontatie. "Qua opvattingen, intenties en creëren van kansen. Daar hadden we moeten winnen. De goede dingen uit die wedstrijd nemen we mee en kunnen we goed gebruiken richting zondag." In Rotterdam had de ploeg nog moeite om goals te maken, maar dat gaat de Tukkers inmiddels steeds makkelijker af.

Full house in Enschede

De Grolsch Veste zal zondag tot de nok toe gevuld zijn, aangezien de wedstrijd officieel is uitverkocht. Alleen via de officiële kaartenmarkt van de club zijn er mogelijk nog enkele tickets te bemachtigen voor de fans die er alsnog bij willen zijn. De Tukkers hopen in eigen huis de drie punten te pakken om de aansluiting met de bovenste plaatsen te behouden, terwijl Feyenoord de tweede plek wil verstevigen.

De aftrap in Enschede vindt plaats om 14.30 uur en het duel staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij. Voor de supporters die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is de wedstrijd live te volgen via het hoofdkanaal van ESPN.