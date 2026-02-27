AZ treft Sparta Praag in de achtste finales van de Conference League

AZ is vrijdagmiddag gekoppeld aan Sparta Praag in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders plaatsten zich na een wisselvalige Europese campagne voor de knock-outfase en krijgen nu een affiche tegen een ervaren opponent.
AZ kende een solide campagne in de competitiefase van de Conference League. De ploeg van trainer Leroy Echteld In de tussenronde rekende AZ af met FC Noah, waardoor de club zich opnieuw bij de laatste zestien van het toernooi schaarde. Daarmee onderstreepten de Alkmaarders hun reputatie als ‘grote jongens’ in de Conference League.
Sparta Praag sloot de competitiefase af als vierde en wist zich eveneens direct te plaatsen voor de knock-outfase. In de Tsjechische competitie staat de club van oud Feyenoord-trainer Brian Priske momenteel tweede, zeven punten achter de koploper.
De Tsjechische grootmacht heeft zich de laatste jaren weer laten zien in de Europese competities en staat bekend om zijn fysiek sterke speelstijl en hoge intensiteit.
Crystal Palace - AEK Larnaca
Sigma Olomouc- 1. FSV Mainz 05
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
Samsunspor - Rayo Vallecano
AZ - Sparta Praag
NK Celje - AEK Athene
Fiorentina - Raków Częstochowa
HNK Rijeka - RC Strasbourg
