AZ treft Sparta Praag in de achtste finales van de Conference League

AZ is vrijdagmiddag gekoppeld aan Sparta Praag in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders plaatsten zich na een wisselvalige Europese campagne voor de knock-outfase en krijgen nu een affiche tegen een ervaren opponent.

De weg van AZ naar de achtste finale

AZ kende een solide campagne in de competitiefase van de Conference League. De ploeg van trainer Leroy Echteld In de tussenronde rekende AZ af met FC Noah, waardoor de club zich opnieuw bij de laatste zestien van het toernooi schaarde. Daarmee onderstreepten de Alkmaarders hun reputatie als ‘grote jongens’ in de Conference League.

Sparta Praag

Artikel gaat verder onder video

Sparta Praag sloot de competitiefase af als vierde en wist zich eveneens direct te plaatsen voor de knock-outfase. In de Tsjechische competitie staat de club van oud Feyenoord-trainer Brian Priske momenteel tweede, zeven punten achter de koploper.

De Tsjechische grootmacht heeft zich de laatste jaren weer laten zien in de Europese competities en staat bekend om zijn fysiek sterke speelstijl en hoge intensiteit.

Volledige loting Conference League

Crystal Palace - AEK Larnaca

Sigma Olomouc- 1. FSV Mainz 05

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

Samsunspor - Rayo Vallecano

AZ - Sparta Praag

NK Celje - AEK Athene

Fiorentina - Raków Częstochowa

HNK Rijeka - RC Strasbourg