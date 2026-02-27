Live voetbal

AZ treft Sparta Praag in de achtste finales van de Conference League

AZ Conference League
Maxim Textor
27 februari 2026, 14:24

AZ is vrijdagmiddag gekoppeld aan Sparta Praag in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders plaatsten zich na een wisselvalige Europese campagne voor de knock-outfase en krijgen nu een affiche tegen een ervaren opponent.

De weg van AZ naar de achtste finale

AZ kende een solide campagne in de competitiefase van de Conference League. De ploeg van trainer Leroy Echteld In de tussenronde rekende AZ af met FC Noah, waardoor de club zich opnieuw bij de laatste zestien van het toernooi schaarde. Daarmee onderstreepten de Alkmaarders hun reputatie als ‘grote jongens’ in de Conference League.

Sparta Praag

Sparta Praag sloot de competitiefase af als vierde en wist zich eveneens direct te plaatsen voor de knock-outfase. In de Tsjechische competitie staat de club van oud Feyenoord-trainer Brian Priske momenteel tweede, zeven punten achter de koploper.

De Tsjechische grootmacht heeft zich de laatste jaren weer laten zien in de Europese competities en staat bekend om zijn fysiek sterke speelstijl en hoge intensiteit.

Volledige loting Conference League

Crystal Palace -  AEK Larnaca
Sigma Olomouc- 1. FSV Mainz 05
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
Samsunspor - Rayo Vallecano
AZ - Sparta Praag
NK Celje - AEK Athene
Fiorentina - Raków Częstochowa
HNK Rijeka - RC Strasbourg

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

