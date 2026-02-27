Live voetbal

Rots baalt: ‘Twente had tweede kunnen staan, net achter PSV’

Ricky van Wolfswinkel viert een doelpunt bij FC Twente
Foto: © Imago
27 februari 2026, 14:01

Daan Rots is niet ontevreden over het huidige seizoen van FC Twente. De aanvaller van de Tukkers vindt dat zijn ploeg te laag staat op de ranglijst en baseert die mening op de xRank (expected ranking) van de Eredivisie. Dat vertelt hij in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate.

FC Twente bezet na 24 speelronden de zesde plek in de Eredivisie. De Tukkers lijken af te stevenen op een plek in de play-offs om Europees voetbal. Rots vindt dat Twente voetballend een uitstekend seizoen draait, maar dat het in de afronding vele malen beter kan. “Van ons veldspel kan ik écht genieten, maar ik heb toch een soort teleurgesteld gevoel”, begint de vleugelspeler.

“Ik heb het al eens aangehaald, maar op basis van de expected stand hadden we tweede moeten staan, net achter PSV. Dat is toch zonde om te zien, want je koopt er niets voor. Ik denk dat we op dit moment tweede of derde hadden kunnen staan. Als je ziet hoe goed wij spelen, had dat misschien wel gemoeten. Het is aan ons om in de komende tien wedstrijden alsnog een hoge eindklassering te halen”, aldus Rots, die met Twente mikt op de plekken die volgend seizoen recht geven op Europees voetbal.

Expected ranking Twente

FC Twente staat inderdaad tweede op de xRank van de Eredivisie, met een achterstand van iets minder dan vier punten (3,8) op PSV. Dat betekent dat de Tukkers minder punten hebben dan sportdata-analysemodellen op basis van onderliggende prestatiecijfers zouden verwachten.

Via deze link is de Expected ranking van de Eredivisie te zien.

VARcheck
178 Reacties
245 Dagen lid
90 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Twente had zeker hoger kunnen staan. Ach ja niet scoren of wisselvallig spelen helpt niet echt. Dat kunnen enkele andere clubs ook wel beamen. Op naar de conclusie van de Eredivisie 25/26 👍🏼

Tantoe
8 Reacties
851 Dagen lid
41 Likes
Tantoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een onzin.ze zijn gewoon niet goed genoeg dit seizoen

Jopie14
106 Reacties
23 Dagen lid
88 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als en had. Als mijn tante een....had. Dan kon het mijn oom zijn...👋🏻

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

