Zaakwaarnemers en clubs zijn gewaarschuwd, er is een oplichter actief die zich voordoet als directeur van Roda JC. Een Nederlandstalige man gebruikt onder meer de naam van algemeen directeur Jordens Peters om buitenlandse agenten geld afhandig te maken via valse transferaanbiedingen. Dat meldt SoccerNews, dat de confrontatie aanging met de vermeende fraudeur.

De zaak kwam aan het rollen toen een Braziliaanse zaakwaarnemer contact opnam met SoccerNews. Hij had via WhatsApp een bericht ontvangen van iemand die zich voordeed als ‘Jordens Peters, Sportif Director Roda JC’. De man toonde interesse in een speler en stuurde zelfs een contractaanbieding met een netto maandsalaris van 17.000 euro.

Artikel gaat verder onder video

Er zat echter een addertje onder het gras. De speler moest vóór het sluiten van de transferwindow medisch gekeurd worden en daarvoor zou eerst 6.000 euro moeten worden overgemaakt. Dat bedrag zou dienen als reservering voor een ziekenhuisafspraak en later worden teruggestort. Wat hier opvallend is, is dat de Nederlandse transfermarkt op dit moment al was gesloten.

Meerdere alarmbellen

Naast de tijdsdruk waren er meer signalen dat het niet klopte. Het gebruikte telefoonnummer kwam niet overeen met dat van de echte Jordens Peters. Ook de profielfoto en de Engelse berichten met typefouten wekten argwaan.

In een eerder artikel van De Limburger werd al melding gemaakt van fraude waarbij de naam van Roda JC werd misbruikt. Peters liet toen weten dat onder meer zijn handtekening was vervalst.

Confrontatie per telefoon

SoccerNews besloot het nummer te bellen. De man nam op met “Jordens Peters”, maar raakte tijdens het gesprek zichtbaar in de war. Zo noemde hij het VU University Medical Center in Amsterdam als ziekenhuis in Kerkrade, een fout die hem definitief door de mand liet vallen. Toen werd voorgesteld om te videobellen om zijn identiteit te bevestigen, verbrak de man de verbinding. Daarna werd er niet meer opgenomen.

Autoriteiten op de hoogte

De Braziliaanse zaakwaarnemer maakte uiteindelijk geen geld over en blokkeerde het nummer. Volgens SoccerNews zijn de betrokken partijen op de hoogte gebracht. Ook de KNVB en het Openbaar Ministerie zijn geïnformeerd over de fraudepraktijken. Het OM doet onderzoek naar mogelijke identiteitsfraude en oplichting op de transfermarkt.

Het incident onderstreept dat zaakwaarnemers alert moeten blijven, zeker bij internationale transfers waarbij onder tijdsdruk financiële handelingen worden gevraagd. Nederlandse clubs vragen in principe geen voorschot van zaakwaarnemers voor medische keuringen.