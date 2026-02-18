Bas Sibum is een van de trainers die onlangs heeft gesproken met Jesper Gudde, de technisch manager van FC Den Bosch. De oefenmeester, die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Heracles Almelo, geldt als ‘een interessante optie’ om Ulrich Landvreugd op te volgen bij de Bosschenaren. Dat meldt het Brabants Dagblad.

FC Den Bosch communiceerde eerder deze week dat het aflopende contract van Landvreugd niet wordt verlengd. De 54-jarige trainer maakt het seizoen af in De Vliert, maar zal in de zomer op zoek moeten naar een nieuwe uitdaging. In de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor de huidige nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie sprak Gudde onder meer met Sibum.

Bij Heracles startte Sibum afgelopen zomer aan zijn tweede klus als hoofdtrainer, nadat hij eerder twee jaar aan het roer stond bij Roda JC. Bij de club uit Kerkrade liep de oud-middenvelder in zijn eerste jaar op een haar na promotie naar de Eredivisie mis. Dit seizoen kreeg Sibum alsnog zijn eerste Eredivisie-klus bij Heracles, maar daar werd hij al na tien duels – waarvan hij er slechts één wist te winnen – ontslagen.

Sibum voerde gesprek met FC Den Bosch

Mogelijk keert Sibum komend seizoen terug in het betaalde voetbal, en wel bij FC Den Bosch. Gudde maakt er tegenover het Brabants Dagblad geen geheim van dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Sibum, in een Van der Valk-restaurant in Arnhem. “Ik heb dit seizoen wel met vijftien trainers aan de koffie gezeten”, voegt de technisch manager daar direct aan toe. Wel laat Gudde weten dat hij Sibum ‘een interessante optie’ vindt.

Top-drie

Volgens Gudde is de longlist inmiddels teruggebracht tot een top drie. Of Sibum daadwerkelijk tot die drie trainers behoort, wil hij niet prijsgeven. FC Den Bosch maakt deel uit van de Bridge Football Group, waardoor mogelijk ook is gedacht aan Michele Santoni of Henk Fraser. Dat tweetal is momenteel werkzaam bij Pro Vercelli (Santoni) en Shaanxi Union (Fraser), clubs die – net als Den Bosch – in Aziatische handen zijn.