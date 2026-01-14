Live voetbal 12

PSV-fans maken na 1-4 zege op FC Den Bosch massaal gehakt van Armando Obispo

Armando Obispo
Foto: © Imago
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
14 januari 2026, 20:48

PSV won woensdag in de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker ruim van FC Den Bosch (1-4), maar toch heerst er niet alleen maar tevredenheid bij de Eindhovense ploeg. Op social media moet vooral één speler van PSV het ontgelden bij de fans: Armando Obispo.

Er was woensdag eigenlijk nimmer een vuiltje aan de lucht voor PSV. Door doelpunten van Couhaib Driouech (twee), Dennis Man en Esmir Bajraktarevic leidde het elftal van trainer Peter Bosz binnen het halfuur comfortabel met 0-4.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft nam PSV echter gas terug en dat zorgde voor diverse hachelijke momenten voor het doel van keeper Matej Kovar. FC Den Bosch wist uiteindelijk één doelpunt te forceren. Obispo verspeelde de bal dertien minuten voor tijd in de eigen zestien kinderlijk aan Danny Verbeek, waarna de oudgediende van FC Den Bosch kon scoren.

“Dit is heel lichtzinnig van Obispo. Deze tegengoal mag Obispo zich wel aanrekenen”, zei ESPN-commentator Vincent Schildkamp over de treffer.

Veel fans van PSV oordelen op X keihard over Obispo:

Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 26 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
9
0
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

