PSV won woensdag in de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker ruim van FC Den Bosch (1-4), maar toch heerst er niet alleen maar tevredenheid bij de Eindhovense ploeg. Op social media moet vooral één speler van PSV het ontgelden bij de fans: .

Er was woensdag eigenlijk nimmer een vuiltje aan de lucht voor PSV. Door doelpunten van Couhaib Driouech (twee), Dennis Man en Esmir Bajraktarevic leidde het elftal van trainer Peter Bosz binnen het halfuur comfortabel met 0-4.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft nam PSV echter gas terug en dat zorgde voor diverse hachelijke momenten voor het doel van keeper Matej Kovar. FC Den Bosch wist uiteindelijk één doelpunt te forceren. Obispo verspeelde de bal dertien minuten voor tijd in de eigen zestien kinderlijk aan Danny Verbeek, waarna de oudgediende van FC Den Bosch kon scoren.

“Dit is heel lichtzinnig van Obispo. Deze tegengoal mag Obispo zich wel aanrekenen”, zei ESPN-commentator Vincent Schildkamp over de treffer.

Veel fans van PSV oordelen op X keihard over Obispo: