PSV houdt de situatie van bij Napoli in de gaten, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. De buitenspeler, die afgelopen zomer vertrok uit het Philips Stadion, wordt deze transferperiode gelinkt aan een vertrek bij Napoli.

Napoli betaalde afgelopen zomer een bedrag van 25 miljoen euro voor de komst van Lang. De vleugelspeler maakte in zijn eerste halfjaar in Italië nog niet al te veel indruk; in 24 officiële duels kwam hij pas één keer tot scoren en leverde hij twee assists. Begin januari klonk vanuit Italië de berichtgeving dat Lang na een halfjaar alweer mag vertrekken.

De aanvaller werd in verband gebracht met een transfer naar Galatasaray, terwijl ook Fenerbahçe belangstelling zou hebben. Dinsdagochtend ging op social media het bericht rond dat PSV navraag zou hebben gedaan voor een terugkeer van Lang, maar dat de aanvaller niet opnieuw in de Eredivisie zou willen spelen.

Naar aanleiding van deze berichten besloot Elfrink hier achteraan te gaan. “De club houdt op reguliere basis contact met het management van spelers en oud-spelers en houdt zich op de hoogte van hun situatie”, schrijft de clubwatcher op X. “Een snelle terugkeer van Lang is nu niet per se aannemelijk, maar PSV houdt oren en ogen wel open.”